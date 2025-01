Dal cassetto dei sogni alla realtà, la storia di passione e riscatto di Giancarlo Della Volpe e Gianluca De Pietro

I registi, attori e autori cinematografici Giancarlo Della Volpe e Gianluca De Pietro, da sempre grandi collaboratori nel settore del cinema sociale, si raccontano in occasione dell’uscita dell’ultimo film “Ho visto un sogno”.

D: Giancarlo, come è nato “Ho visto un sogno”?

GDV: Ci sono progetti che nascono in silenzio, chiusi in un cassetto, dove restano in attesa che qualcuno trovi il coraggio di credere in loro. Questo è esattamente ciò che è accaduto a me e a mio cugino, quando abbiamo deciso di prendere in mano un’idea di mio padre, un progetto che per anni era rimasto sospeso, quasi dimenticato, ma che aveva dentro di sé il potenziale per diventare qualcosa di straordinario.

D: Fare un film è un’avventura. Una missione, potremmo dire?

GDP: Non è stato facile. All’inizio ci siamo ritrovati a lottare contro un’enorme sfida: una storia più grande di noi, piena di difficoltà e incognite. Eravamo svantaggiati, ma con determinazione e coraggio abbiamo deciso di andare avanti. In quei momenti, il sostegno degli sponsor è stato fondamentale: hanno creduto in noi quando tutto sembrava incerto, aiutandoci a trasformare quell’idea in un progetto concreto.

GDV: Il viaggio, però, non si è fermato qui. È stato il nostro cast, il nostro straordinario team, che ha fatto la differenza. Non ci ha mai mollato, nemmeno nei momenti più complessi, dimostrando una passione e una dedizione incredibili. Grazie a loro, ciò che sembrava un sogno irraggiungibile è diventato realtà.

I risultati ottenuti da Giancarlo Della Volpe e Gianluca De Pietro, si vedono. Ospitato da Amazon Prime Video, ha avuto l’opportunità di inserirsi in contesti di prestigio, e ad agosto sarà presente anche alla Mostra del Cinema di Venezia. “Tutto questo ci riempie di soddisfazione, ma il viaggio è appena iniziato. Con l’uscita nelle sale prevista per il 4 maggio, siamo certi che ci saranno ancora tante emozioni e sorprese che ci attendono” prosegue Della Volpe

D: Un lavoro che ha coinvolto tante persone, quindi?

GDP: Quando si fa squadra con le persone giuste la soddisfazione si ottiene e il successo si raggiunge. In questo momento speciale, vogliamo ringraziare pubblicamente tutte le persone che ci sono state accanto: ai nostri sponsor, che hanno creduto in noi; al nostro cast e alla troupe, che hanno lavorato con impegno e passione; e a tutte le persone che hanno condiviso con noi quest’avventura. Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il loro sostegno.

GDV: Dal cassetto di mio padre al grande schermo: questa è la dimostrazione che, quando ci si crede davvero, nessun sogno è troppo grande. Grazie a tutti, di vero cuore.

“Ho visto un sogno”, prodotto dalla Rihannafilm, scritto e diretto da Giancarlo Della Volpe con aiuto regia di Gianluca De Pietro, sarà proiettato in prima visione assoluta il prossimo 4 maggio al Teatro Cinema Italia di Acerra. Nel cast Giovanna Stolfi, Francesco Fariello, Naomi Posillipo, Carmine Mosella, Daniele Piantedosi.