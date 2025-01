È USCITO L’AMMORE È FEMMENA L’ULTIMO SINGOLO DI ANTONIO SCAFURI CHE ANTICIPA IL PRIMO ALBUM DELL’ARTISTA

È USCITO L’AMMORE È FEMMENA L’ULTIMO SINGOLO DI ANTONIO SCAFURI CHE ANTICIPA L’ALBUM

Con una poesia in musica, il cantautore partenopeo parla dell’amore raccontandolo attraverso una suggestiva bellezza che abita l’animo degli uomini

L’ammore è femmena cerca sule a verità

L’ammore è femmena e te guarda senza parla’



Cantore delle emozioni, dipinte con parole semplici e incisive che raccontano scene autentiche, Antonio Scafuri ci regala L’ammore è femmina un brano

che indaga il sentimento per eccellenza attraverso un pop dalla sonorità fresca e immediata.

Il nuovo singolo di Scafuri esplora con intensità e passione l’universo dei sentimenti e delle sue sfumature più profonde. Il brano è un viaggio nell’anima, un inno all’amore in tutte le sue forme, un focus sul cuore osservato attraverso la lente di un sentimento che non conosce confini. Il tema dell’amore, trattato a metà strada tra la metafisica e la carnalità, viene esplorato in modo originale e sincero, grazie a immagini poetiche e a un linguaggio che arriva dritto al cuore. Il singolo gioca sul tema del femminile, presente in ogni uomo. L’artista, con una timbrica intensa e carica di emozione, intreccia melodie che richiamano il sound della tradizione musicale italiana arricchite dalla forte impronta partenopea.

Il testo di “L’ammore è femmena” racconta un amore intenso, quasi viscerale, in cui il cuore si lascia guidare dalla ricerca della verità e dal coraggio di essere vulnerabili. Il ritornello “L’ammore è femmena e te parla senza guarda’, L’ammore è femmena cerca sule a verità” diventa l’emblema di una riflessione profonda sull’amore inteso come una forza che parla senza parole, che abbraccia senza chiedere nulla in cambio, che non cerca conferme per il suo corso, che è in grado di sfidare la sorte al di là dell’idea di giusto e sbagliato.

Il brano è stato prodotto da Francesco Rastiello, legato a Scafuri da un consolidato sodalizio artistico ed è accompagnato da un visual video (GUARDA QUI) realizzato da Theta Picture, produzione della rassegna internazionale di cinema Theta Film Festival fondatore della rassegna internazionale di cinema.

L’ammore è femmina preannuncia l’uscita di “Scusate il ritardo”, il primo album dell’artista partenopeo che vedrà la luce il prossimo marzo.

Breve Bio Antonio Scafuri, classe 1991, cresce tra Napoli e l’Irpinia, un dualismo che influisce sulla sua musica. Inizia a suonare la chitarra a 9 anni, ispirato da artisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Bob Marley, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Fabrizio De André.Nella sua musica fonde la tradizione napoletana con i ritmi africani e la sperimentazione elettronica, sviluppando uno stile originale ma al contempo cantautoriale.Ha all’attivo già sei singoli tra cui spiccano le due ballad Te vengo a cercà e Lassame sta’. Oltre alla musica, si dedica alla musicoterapia per bambini, insegnando nelle scuole. Nel 2022 ottiene riconoscimenti importanti, partecipando a eventi come il MEI di Faenza. Nel 2024 debutta al teatro Colosseo di Baiano con uno spettacolo scritto da lui che si chiama Fuoco e’ lava. A Febbraio 2024 si esibisce al Live Box di Casa Sanremo durante la settimana del Festival.

Ha aperto concerti di Nesli, Foja, Senese, Gragnaniello e La Maschera, Clementino, Senese e Gragnaniello.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/antonioscafuri_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==