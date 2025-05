Elezioni Regionali 2025: Il Piano delle Opposizioni per Conquistare il Sud e Non Solo – Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali dell’autunno 2025, le opposizioni italiane stanno affilando le armi per sfidare il centrodestra in cinque regioni chiave: Campania, Veneto, Toscana, Marche e Liguria. L’obiettivo dichiarato è un ambizioso 4-1, un risultato che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici del Paese, con particolare attenzione al Sud, dove la Campania rappresenta un tassello cruciale.

In Campania, la partita si preannuncia complessa. La coalizione di centrosinistra, il cosiddetto “campo largo”, fatica a trovare un’intesa su un candidato unitario, ma l’importanza strategica della regione spinge tutte le forze a lavorare per un’alleanza solida. La Campania, con il suo peso demografico e politico, è vista come il banco di prova per dimostrare che l’opposizione può competere con il centrodestra anche nel Meridione.

Altrove, la situazione varia. In Veneto, la strada per il centrosinistra appare in salita, con il centrodestra che mantiene una forte presa sul territorio. In Toscana, invece, emergono tensioni interne: Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e il Movimento 5 Stelle (M5S) esprimono dubbi sulla strategia complessiva della coalizione, temendo che scelte sbagliate possano compromettere le chance di vittoria. Nelle Marche, il Partito Democratico (PD) punta su Matteo Ricci come candidato forte, cercando di includere M5S e forze centriste per ampliare il consenso. In Liguria, il recente successo di Silvia Salis a Genova dà slancio alle opposizioni, che vedono una possibilità concreta di strappare la regione al centrodestra.

Nicola Fratoianni, leader di AVS, ha smentito le voci di un’opposizione di principio ad alleanze con Italia Viva di Matteo Renzi o Azione di Carlo Calenda, sottolineando la volontà di costruire un fronte ampio e inclusivo. Tuttavia, le divergenze su temi come i referendum rappresentano un ostacolo da superare per garantire la coesione.

Le elezioni si terranno tra il 10 settembre e il 20 novembre 2025, con date precise ancora da definire per ciascuna regione. Per le opposizioni, il successo dipenderà dalla capacità di superare le divisioni interne e di presentarsi come un’alternativa credibile, specialmente in regioni come la Campania, dove il voto potrebbe avere un impatto nazionale. La sfida è lanciata: il “campo largo” è pronto a giocarsi tutto per cambiare il volto delle regioni italiane.

