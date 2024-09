INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’,MEMORIA: QUESTI I TEMI DELLA 28ESIMA EDIZIONE DEL TERRA DI SIENA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ANNUNCIATI A VENEZIA FESTIVAL A #VENEZIA81

Sold out per la press conference del Terra di Siena International Film Festival 28esima edizione tenutasi nella Sala Tropicana 2 dell’Italian Pavilion – Hotel Excelsior del Lido di Venezia, AVR in occasione della 81esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. L’incontro è stato condotto da Maria Pia Corbelli, Ideatrice e Fondatrice del Festival senese e dal Direttore Artistico Antonio Flamini. La nuova stagione del festival che andrà in scena a Siena per la prima volta dal 5 al 9 novembre, punterà su tre tematiche di grande rilevanza estremamente attuali quali Innovazione, Sostenibilità, Memoria.

Durante l’incontro, è stato confermato lo stretto legame del “Terra di Siena International Film Festival con il territorio ma al tempo stesso è stato presentato in esclusiva europea l’accordo della kermesse senese con il China Chongqing Science and Technology Film Festival a seguito del gemellaggio siglato a giugno nella città di Chongqing dalla ideatrice fondatrice Maria Pia Corbelli.

Due i titoli dei film internazionali annunciati per la prossima edizione del festival senese: “Never Look Away” della regista Lucy Lawless che verrà proiettato in anteprima assoluta mondiale e “South of Hope Street” in anteprima europea della regista statunitense Jane Spencer con l’attore protagonista William Baldwin.

Come sempre, il concorso sarà diviso in tre sezioni: lungometraggi, documentari, cortometraggi puntando a dare luce anche ai giovani talentuosi emergenti Come sempre, il concorso sarà diviso in tre sezioni: lungometraggi, documentari, cortometraggi puntando a dare luce anche ai giovani talentuosi emergenti

Da segnalare, in anteprima, tra gli eventi che arricchiranno il calendario di appuntamenti della prossima stagione del festival senese, il “Focus on China” a cura dell’attrice, regista e produttrice Stefania Casini, presente all’incontro stampa veneziano, che affronterà temi sulla nuova frontiera delle applicazioni nel l’industria cinematografica dal virtual shooting alla post produzione. L’iniziativa mira a fondere il patrimonio cinematografico internazionale sfruttando la tecnologia per far avanzare l’industria cinematografica nell’era digitale e favorire la crescita di tutto il settore audiovisivo. Di grande interesse anche il workshop già fissato dal titolo “Come cambiano le professioni del cinema con l’avvento dell’intelligenza artificiale nella produzione e post produzione”

Infine, particolarmente emozionante la consegna del prestigioso “Seguso Award” a Lina Sastri, attrice, cantante e neo regista con la sua opera prima “La Casa di Ninetta” ed all’imprenditore e al produttore cinese LU QI, quale miglior promotore di innovazione tecnologica cinematografica

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’,MEMORIA: QUESTI I TEMI DELLA 28ESIMA EDIZIONE DEL TERRA DI SIENA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ANNUNCIATI A VENEZIA FESTIVAL A #VENEZIA81