L’11 E 12 SETTEMBRE 2026, A NOLA, IL CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO.IL VESCOVO MARINO: «CI RITROVIAMO PER CONTINUARE A FAR INTRECCIARE VANGELO E VITA, CONDIVIDENDO LO SGUARDO SUL QUOTIDIANO CHE VIENE DALLA FEDE IN CRISTO».

Si terrà l’11 e il 12 settembre il consueto Convegno pastorale diocesano della Chiesa di Nola dedicato quest’anno al tema “Vangelo e Vita: parrocchie a braccia aperte sul territorio”, ispirato al documentoRadicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l’attuazione del Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, approvato dall’82ª Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana per il prossimo quinquennio.

«Come Chiesa diocesana ci ritroveremo per continuare il nostro cammino in sinodalità. Consapevoli della complessità storica che viviamo, vogliamo iniziare questo nuovo anno pastorale interrogandoci, ancora, sulle strade da aprire e su quelle da continuare a percorrere per non smettere di far intrecciare il Vangelo con la vita di tutti, di condividere lo sguardo cristiano sul quotidiano, il coraggio che viene dalla speranza in Cristo, la pace che genera accogliere, nell’amore della Trinità, chi chiede aiuto. Con il convegno pastorale vogliamo, ancora una volta, incontrarci per ricordare l’importanza, la responsabilità e la bellezza di testimoniare la fede non come un fatto individuale ma comunitario. Come ci ricorda infatti il Concilio Vaticano II: “Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità” (LG 9)», spiega il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino.

Il convegno si articolerà in due giornate. Venerdì 11 settembre 2026, presso il Teatro Umberto di Nola, un incontro aperto a tutti: il via alle 18:30 con la Liturgia della Parola presieduta da monsignor Marino, cui seguirà larelazione sul tema di monsignor Gianpiero Palmieri, arcivescovo di Ascoli Piceno e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana. Dopo lo spazio dedicato al confronto con i presenti, si terrà la presentazione del SERMIG (Servizio missionario giovani) di Torino, fondato da Ernesto Oliviero nel 1964, che coordinerà i tavoli di lavoro della seconda giornata di convegno. Sabato 12 settembre 2026, infatti, protagonisti saranno i membri dei Consigli pastorali parrocchiali, della Consulta delle aggregazioni laicali e del Consiglio pastorale diocesano che, divisi per Zone pastorali e guidati dal SERMIG, si confronteranno dalle 9:30 alle 16:30 per poi ritrovarsi in Cattedrale per la conclusione con il vescovo Marino.

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