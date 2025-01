Sabato 11 gennaio 2025, l’Antica Pizzeria Da Michele apre a Mantova, all’interno del Mantova Village in via Marco Biagi, località Bagnolo San Vito.

«Dopo il Michele Express al Valdichiana Village, un altro villaggio della rete “Land of Fashion” accoglie un nostro punto vendita. Stavolta si tratta di una pizzeria di 370 metri quadri che sorge nella piazza centrale del Mantova Village» spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«La nostra pizza arriva anche a Mantova, scenario di storie che la rendono straordinaria e differente da tutte le altre città d’arte. Non è un caso se il nostro logo con nonno Michele è stato trasformato, per l’occasione, in un novello Virgilio che proprio in questa città vide i suoi natali e le cui spoglie sono custodite a Napoli» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«La location, altamente esclusiva ed egregiamente diretta dal Dott. Marco Cavallini, e la vicinanza con la città di Mantova, patrimonio mondiale UNESCO dal 2008, ci ha convinti di questa scelta che segue la bellissima esperienza al Valdichiana Village con il Michele Express. In molti ci hanno interrogato sulla data di apertura: speriamo che questo sia un segnale positivo e che, anche stavolta, siano tantissimi a scegliere di provare la nostra pizza, tra una pausa shopping e una serata fuori. Un ringraziamento speciale va al Dott. Ettore Papponetti – Head of Leasing, alla Dott.ssa Federica Sala – HEAD OF SPECIAL PROJECT e all’Avv. Stefano Cazzato – Sr Company Lawyer, professionisti di standing internazionale che hanno contribuito in maniera determinante all’apertura di questo prestigioso store e alla sottoscrizione di una partnership che siamo sicuri sarà duratura e ricca di reciproche soddisfazioni» concludono i soci della S&J Capital Partners.

Il locale è realizzato in ferro battuto, lo stile dell’arredamento rispecchia i valori e la tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele, arricchendola di particolari eleganti e ricercati. La pizzeria è arredata con tavoli in marmo, le pareti sono costituite da vetrate che permettono di avere una vista esclusiva sul Mantova Village e sulle sue fontane.

Il menù parte dalle pizze della casa madre di Napoli, margherita, marinara e cosacca, rigorosamente a ruota di carro, si arricchisce anche della famosa frittura napoletana e si completa con dolci della tradizione quali babà, pastiera, sfogliatella, graffe e capresina che potranno essere gustati durante tutto l’arco della giornata. Saranno inoltre presenti particolari offerte di aperitivo.

La pizzeria sorge all’interno del prestigioso Mantova Village, il villaggio dello shopping che si trova a Bagnolo San Vito, a pochi km dalla splendida città di Mantova e fuori dall’uscita di Mantova Sud dell’A22 del Brennero. Il Village presenta oltre 100 boutique dei migliori marchi di moda uomo, donna e bambino e propone affari e promozioni tutto l’anno per gli amanti dello shopping griffato. Il complesso ricorda un borgo cinquecentesco ed è il villaggio dello shopping tra i più visitati sul territorio nazionale.

L’Antica Pizzeria Da Michele Mantova

presso il Mantova Village in via Marco Biagi, località Bagnolo San Vito

Fb. L’Antica Pizzeria Da Michele Mantova

@damichelemantova

Aperta tutti i giorni

Orari:

dal lunedì al giovedì ore 10:00 – 22:00

dal venerdì alla domenica ore 10:00 – 23:00