MagicLand: sabato 20 luglio un’esperienza indimenticabile di divertimento e adrenalina!

Quella che MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, propone per sabato 20 luglio è una giornata indimenticabile!

La mattinata scorre velocemente tra le 39 attrazioni per tutti i gusti ed età e le diverse aree tematiche. Tra le novità di quest’anno, la Battaglia Navale 2.0, completamente ridisegnata con una nuova stazione e un’ambientazione ancora più coinvolgente. E poi i “grandi classici” come il Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia, e il launch coaster Shock, che catapulta gli avventori da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. Per gli amanti dell’avventura indoor, c’è il Cagliostro, uno spinning coaster mozzafiato, mentre gli amanti degli splash ride potranno divertirsi con Yucatan, tra rovine Maya e antichi talismani. Per chi non teme le altezze, Mystika è la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto. Completano l’offerta l’area a tema western Old West di oltre 5.000 mq e l’Area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra.

Il pomeriggio si apre con un grande classico: We will rock you, un musical che rende omaggio alle leggende del rock, in scena alle ore 15 presso il Gran Teatro Alberto Sordi. A seguire, sul palco eventi, un viaggio emozionante attraverso le epoche musicali con il Greatest Hits Tribute: canzoni che hanno fatto la storia, per tutti gli amanti della buona musica. Alle ore 20:00, spazio alla K-Pop Mania, con balli mozzafiato, coreografie esplosive e le melodie travolgenti di una cultura musicale che ha conquistato il mondo.

Alle ore 21:30, presso la Baia, va in scena Elements, un incantevole spettacolo sul lago dove la magia dei 4 elementi prende vita. Un’armoniosa sinfonia di luci scintillanti, fontane danzanti e performance artistiche avvincenti per un’esperienza unica che celebra la forza e le meraviglie della natura.

La giornata si conclude in grande stile con il festival pirotecnico MagicFire, a partire dalle 22:30: un tripudio di fuochi pirotecnici, musica, spettacoli itineranti e street food, con tutte le attrazioni aperte fino a tardi! La serata prosegue con uno speciale dj set a tutto volume con DJ Andy, che farà ballare e cantare fino a mezzanotte.