Michele Express inaugura due nuovi punti vendita nello stesso giorno

Sabato 14 Dicembre Michele Express, il format più smart e veloce de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, aprirà i suoi battenti in due nuovi punti in Campania: nel centralissimo Corso Umberto I, al numero 214, a Cava de’ Tirreni e al MaxiMall Pompeii in Via Plinio 56 a Torre Annunziata.

Doppio fiocco in casa MITW per i nuovi nati che come sempre promettono una formula ideale per chi vuole concedersi una pausa golosa senza rinunciare al gusto.

Il Michele Express di Cava de’ Tirreni sorge in corso Umberto, via principale dello shopping, e sarà aperto tutti i giorni nel mese di dicembre, dalle 11 alle 23, in modo da andare incontro alle esigenze di tutti. Si potrà dunque gustare un’ottima seconda colazione salata, ma anche pranzare o cenare con la mitica pizza a ruota di carro o quella a portafoglio. Non mancheranno i fritti e tutto ciò che concerne lo street food. Il format ha riscosso consensi proprio perché è capace di unire l’arte e il gusto della pizza con più di 150 anni di storia, con le diverse necessità della vita contemporanea, offrendo dunque anche un’ampia scelta di friggitoria e rosticceria fatta fresca e al momento.

Entusiasti gli AD della MITW, Alessandro Condurro e Francesco De Luca, e i soci Francesco Russo e Alessandro Civale.

«Cava de’ Tirreni è una città deliziosa, ricca di fascino e di bellezza ed è per questo che siamo contentissimi di aprire proprio qui la nostra pizzeria, dove speriamo saremo accolti nel modo migliore. Nei giorni che precedono le festività natalizie, le persone amano passeggiare mentre si acquistano i regali, ed è per questo che la data di apertura ci è sembrata perfetta, soprattutto perché affrontiamo la sfida di due inaugurazioni in contemporanea».

Strategica è anche l’apertura al MaxiMall Pompeii, centro commerciale di oltre 50 mila metri quadri che sorge tra Torre Annunziata e Pompei e conta di lanciare, tra spazi all’aperto e al chiuso, 160 negozi e 30 locali gastronomici, un hotel a 4 stelle con 135 camere, un auditorium da mille posti, un cinema con 7 sale, un teatro e una sala conferenze.

Qui il “Michele Express” sarà aperto tutti i giorni, dalle 9:30 alle 00:00 e ‘tenterà’ i passanti con proposte irresistibili che vanno dalla colazione alla cena, passando per la pausa shopping.

Questa formula già collaudata in altri punti strategici come Aversa, Valdichiana e il MaxiMall Pontecagnano, è diventata in maniera rapida e costante un punto di riferimento per chi ama il cibo da passeggio senza però snaturare il concetto di base de L’Antica Pizzeria da Michele in the world, ovvero l’autenticità della pizza napoletana, amata in tutto il mondo.

«Siamo sicuri che la gente accoglierà con gioia le nostre proposte smart. Sia i bambini che gli adulti potranno consumare ciò che vogliono, quando vogliono, ordinando da un menù ampio e variegato che accontenta ogni esigenza e, soprattutto, tutte le tasche. Passeggiando tra i viali del Centro Commerciale, sarà un piacere servire le nostre mitiche pizze, ma anche tanto altro» così concludono Alessandro Condurro, Francesco De Luca, Alessandro Civale e Francesco Russo.

Michele Express Cava de’ Tirreni

Corso Umberto I, 214

Orari di apertura 11:00-23:00

Fb. Ig. @damichelesalerno

MaxiMall Pompeii

Via Plinio, 56, 80058 Torre Annunziata NA

Orari di apertura 9:30-00:00

Fb. Ig. @damichelepompei