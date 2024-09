Napoli DevFest 2024, al via la quarta edizione

Sabato 05 ottobre dalle ore 10:30 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare in Via Enrico Caruso

Evento patrocinato del Comune di Napoli e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili

Napoli DevFest, l’evento organizzato dal Google Developer Groups di Napoli giunge alla quarta edizione. L’iniziativa che punta nel settore tecnologico promette di ispirare, connettere e trasformare la community tech italiana.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la quarta edizione si preannuncia come un’occasione imperdibile per chi vuole esplorare le frontiere del mondo tecnologico in continua evoluzione.

Con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, il Napoli DevFest 2024 si svolgerà presso il prestigioso Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare dalle ore 10:30 diventando non solo un luogo di incontro per esperti e appassionati, ma anche un vero e proprio hub di innovazione e creatività.

Attraverso talk e workshop coinvolgenti, lo staff del GDG Napoli, insieme ai suoi straordinari speakers, è pronto a condividere conoscenza, ispirazione e le ultime tendenze in ambito tech.

Napoli DevFest 2024 il programma

La giornata sarà aperta dal “Welcome on Board”, presentato da Alessio Romaniello e Sergio Caiazza, rispettivamente Community Lead e Co-lead del GDG Napoli, che daranno il benvenuto ai partecipanti raccontando l’impatto che l’evento ha avuto sulla città e sul panorama tech italiano.

Sarà l’occasione per scoprire cosa sono i Google Developer Groups e il loro ruolo nel supportare lo sviluppo e la crescita delle community locali, fino ad arrivare alla quarta edizione del Napoli DevFest. “Enjoy your Napoli DevFest 2024!” è il messaggio che risuonerà, accendendo l’entusiasmo del pubblico fin dal primo istante.

Gregorio Palamà, Senior Cloud Engineer & DevOps presso Lutech e Community Lead del GDG Pescara, ci porterà dietro le quinte del fenomeno mondiale Pokemon Go con il talk “Gotta Query ‘em All”.

“Scopriremo come il team Niantic gestisce in tempo reale la mole di dati provenienti simultaneamente da tutto il mondo, garantendo bassa latenza e alta consistenza. Un talk che ci svelerà l’arcano mistero dietro il successo tecnico di uno dei giochi più popolari di sempre.”- dichiarano gli organizzatori.

A seguire, Maurizio Argoneto, CTO e Community Manager di PLUG e Community Lead del GDG Basilicata, ci guiderà attraverso la “giungla aziendale” con il suo talk “Taming the Corporate Jungle”, dove esploreremo strategie pratiche per gestire priorità e complessità in ambienti di sviluppo software dinamici. Grazie alla metafora degli “animali aziendali”, come lupi, zebre e ippopotami, questo talk aiuterà i developer a gestire le interruzioni, mantenere la produttività e rimanere concentrati sulle proprie attività.

Anna Grazia Longobardi, UI Designer per WeBeetle, condividerà la sua esperienza in un talk intitolato “Crescere videogiocatrice, diventare UI Designer”. Un viaggio tra accessibilità, coerenza e scheumorfismo nel design delle interfacce, esplorando come l’esperienza da gamer abbia influenzato la sua carriera da designer. Dai mondi di Monkey Island a The Sims, fino al Flat Design e all’Invisible UI, scopriremo come la multisensorialità e l’esperienza ludica possano plasmare la memoria e l’identità professionale.

Carlo Lucera, Google Developer Expert, con il talk “Gemini Functions Call in Flutter”, ci porterà nel mondo dell’Intelligenza Artificiale generativa, mostrando come le Gemini Function Calls possano dare vita a contenuti coinvolgenti e dinamici direttamente nelle nostre app Flutter. Un talk tecnico che trasformerà il modo in cui progettiamo le interazioni con l’utente grazie al potere dell’AI.

Valerio Vitolo, esperto Unity, ci guiderà nel futuro delle interazioni digitali con “Realtà Virtuale e Oltre: L’Evoluzione dell’Interazione Digitale”, esplorando l’evoluzione tecnologica e il modo in cui la realtà virtuale sta cambiando il nostro rapporto con il mondo digitale.

Amanda Cavallaro, Google Developer Expert e Lead del GDG Cloud London, con il suo talk “Migliora la tua Autenticazione Multi-Fattore con Firebase e le API di Vonage”, mostrerà come integrare l’autenticazione multi-fattore nelle proprie app utilizzando le API di Vonage e i servizi di Firebase per un’esperienza sicura e user-friendly.

In chiusura, un talk attesissimo: “Il Salotto Tech di GDG Napoli: Le professioni del futuro in ambito IT” con Margherita Alaio per Randstad Technologies e Eleonora Verdinelli per Mkers, moderato da Sergio Caiazza. Sarà un panel ricco di spunti per chi vuole orientarsi verso le professioni del domani, scoprendo opportunità e sfide in un mondo in continua evoluzione.

E per concludere la giornata in grande stile: premiazioni, tornei e il GDG Live Quiz.

Concluderemo con la premiazione dei tornei Mkers, svolti durante la giornata, e il GDG Live Quiz che metterà alla prova la conoscenza tech dei partecipanti. Sarà il momento perfetto per rilassarsi e divertirsi, celebrando il successo di un evento straordinario.

Ringraziamo i nostri sponsor: Randstad Technologies, leader nel mondo delle risorse umane per la tecnologia, Mkers, azienda all’avanguardia nel settore dell’esports, e weBeetle, impegnata nel fornire soluzioni innovative di sviluppo software. Un ringraziamento speciale va al nostro main sponsor, Google for Developers, che ha creduto in noi fin dal primo giorno, supportando l’evento sin dalle sue origini.

I biglietti sono quasi terminati e possono essere acquistati su Eventbrite (https://devfest2024.eventbrite.it/).