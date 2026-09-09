Sabato 12 settembre “Sele, la Via d’Acqua” su Rai 3. Il viaggio tra storia, natura e identità del Sud

Sabato 12 settembre, alle ore 15, Rai3 trasmetterà “Sele, la Via d’Acqua”, il docufilm dedicato al fiume Sele e al patrimonio di storia, cultura, paesaggio e identità che attraversa il suo corso. Scritto da Paolo Logli, con la regia di Enrico Farro, l’opera ha come testimone d’eccezione e voce narrante Simone Cristicchi che accompagnerà lo spettatore in un viaggio attraverso il Sud Italia: dalle antiche colonie della Magna Grecia fino alle sorgenti di Caposele.

Il Sele diventa il filo conduttore di un racconto che percorre secoli di incontri tra popoli, civiltà e tradizioni, esplorando il rapporto profondo tra l’uomo e l’acqua. Un elemento raccontato non soltanto come risorsa naturale, ma come simbolo di vita, memoria, rinascita, inclusione e sviluppo, capace di unire territori e comunità e di costruire una geografia comune fatta di paesaggi, archeologia, cultura e grandi opere. Attraverso immagini suggestive, testimonianze e un intreccio tra parola, musica e racconto, “Sele, la Via d’Acqua” affronta temi di grande attualità: la tutela dell’ambiente, il patrimonio archeologico, il rapporto tra uomo e natura, il valore delle aree interne e il ruolo delle infrastrutture che hanno segnato la storia del Mezzogiorno, come l’Acquedotto Pugliese.

Il progetto raccoglie le testimonianze di importanti protagonisti della cultura, della ricerca, delle istituzioni, dell’informazione e dell’imprenditoria, tra cui Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Franco Arminio, poeta, paesologo e interprete delle aree interne; Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Oscar Farinetti, imprenditore e conoscitore della cultura del cibo e delle identità territoriali e Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai e Rai Isoradio media partner del progetto.

La musica è parte integrante del racconto attraverso gli interventi e le voci di Simone Cristicchi e Amara, Peppe Servillo, Pierdavide Carone, Walter Ricci, Mario Rosini e Mario Incudine che contribuiscono alla dimensione poetica ed evocativa del viaggio.

Prodotto da Palco Reale, grazie all’intuizione di Mino Pignata, sindaco di Oliveto Citra, e afferente al progetto del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno “Exempla – Il territorio si fa storia”, “Sele, la Via d’Acqua” supera il tradizionale racconto divulgativo per diventare un viaggio nell’identità del Sud e nel significato dell’acqua: origine della vita, elemento di connessione tra territori e comunità, memoria del passato e risorsa fondamentale per immaginare il futuro.

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