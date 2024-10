“Una Somma di Libri”, rassegna promossa della Regione Campania

La cittadina di Somma Vesuviana si prepara ad accogliere un’importante novità culturale: la prima edizione della rassegna letteraria “Una Somma di Libri”, che si terrà da ottobre 2024 a giugno 2025. Questo progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura e il dialogo sul territorio, intorno alle opere letterarie con una serie di incontri con autori, dibattiti, letture pubbliche e conferenze.



L’iniziativa è frutto dell’impegno congiunto di Imma Malva, titolare della Cartolibromania, e della giornalista Sonia Sodano, direttore del giornale Cultura A Colori, ed è stata organizzata con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana.



“Una Somma di Libri” è una speciale edizione del consolidato CulturalArt Fest, festival attivo dal 2017 nella promozione di cultura, arte e musica, che per l’occasione si è trasformato in un format dedicato all’editoria, ospitando nel suo ricco calendario di appuntamenti scrittori di fama, gruppi di lettura e attività legate al mondo dei libri.

«La nostra rassegna letteraria nasce con l’intento di arricchire il tessuto culturale del nostro territorio, offrendo un’opportunità preziosa per avvicinare le persone alla lettura e stimolare riflessioni profonde. In un paese che ha bisogno di iniziative come queste, crediamo che il tempo dedicato alla cultura possa essere un motore di cambiamento, non solo per gli adulti, ma anche per le nuove generazioni. Con questo progetto, vogliamo trasmettere ai partecipanti nuovi strumenti di comprensione, sperando che queste esperienze contribuiscano a una crescita personale e collettiva, capace di lasciare un segno duraturo nella comunità.» Ha commentato la titolare della Cartolibromania, la libraia Imma Malva.



La scelta di organizzare questa prima edizione a Somma Vesuviana è motivata dal desiderio delle organizzatrici di promuovere la cultura nel loro luogo d’origine. Sia Imma Malva che Sonia Sodano sono, infatti, native di Somma Vesuviana, e hanno deciso di rendere questa cittadina il centro di un’iniziativa culturale ambiziosa e inclusiva.

«Ho sempre penso al libro non come a un oggetto materiale, ma come a cibo per la mente. Il senso dei nostri incontri è creare un progetto valido, che si muova sul territorio dedicato a chi sente fortemente l’esigenza di condividere riflessioni e vivere momenti di condivisione culturale. Credo non ci sia bene migliore di un libro per creare un momento di condivisione e attenzione sui temi fondamentali della quotidianità.» Ha dichiarato Sonia Sodano, direttore di Cultura a Colori.

Il programma avrà anche un’impronta itinerante, con eventi che si svolgeranno in diversi luoghi di interesse culturale di Somma Vesuviana, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità locale.



La prima parte del calendario degli Incontri di Ottobre-Dicembre 2024 è stato presentato al Castello D’Alagno di Somma Vesuviana, lo scorso 29 settembre alla presenza del noto scrittore partenopeo Pino Imperatore che per l’occasione ha presentato il suo ultimo lavoro “I demoni di Pausilypon” (ed. Harper Collins).



• Sabato 12 ottobre 2024, nell’ambito delle giornate FAI: Salvatore Toscano presenta “Gli Stupidi e i furfanti” (ed. Baldini + Castoldi), al Castello D’Alagno di Somma Vesuviana

• Domenica 20 ottobre 2024: Tonino Scala presenta “Lo Sparatrapo” (ed. Mea) al Giardino della sede Arci di Somma Vesuviana nell’antico borgo del Casamale.

• Domenica 17 novembre 2024: Luca Marano presenta “Il giorno seguente”(ed. Ad Est dell’equatore)

• Sabato 23 novembre 2024: Giampaola Costabile presenta “Per-dono” (ed. Giannini)

• Domenica 15 dicembre 2024: Federica Flocco presenta “Napoli, Mia Madre” (ed. Marlin)



Questi appuntamenti saranno solo l’inizio di un percorso che vedrà la partecipazione di numerosi altri scrittori, rappresentanti di case editrici e gruppi di lettura del territorio campano e oltre, fino al prossimo giugno 2025.



L’obiettivo principale di “Una Somma di Libri” è quello di promuovere la lettura e favorire il dialogo su temi culturali e letterari, coinvolgendo attivamente la cittadinanza e le autorità locali. La rassegna vuole diventare un punto di riferimento nel panorama editoriale regionale, offrendo uno spazio di confronto e di crescita culturale per tutti i partecipanti.



L’organizzazione punta a coinvolgere un ampio pubblico, spaziando tra generi e stili diversi, in modo da rendere la lettura accessibile e interessante per persone di ogni età e background.