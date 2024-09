Al centro storico di Napoli il Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”

Undicesima edizione con Giorgia Abeltino, Vincenza Alfano, Peppe Barra, Fabiola Conson, Amalia De Simone, Luigi Manconi, Marco Musella, Lella Palladino e alla memoria a Gaetano Di Vaio. Premi anche alla Fondazione Polis e all’impresa TeaTek

Napoli – Sarà il centro storico di Napoli ad ospitare l’undicesima edizione del Premio per la Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”, in programma sabato 21 settembre 2024 a partire dalle ore 18 nel Complesso di San Lorenzo Maggiore (Sala Sisto V). L’evento è organizzato dall’associazione Jonathan e dal gruppo di imprese sociali Gesco ed è accreditato come corso di formazione dall’Ordine dei Giornalisti della Campania (il corso vale due crediti formativi; iscrizioni dal 7 settembre).

La cerimonia di quest’anno, presentata dal giornalista Ettore De Lorenzo con il coordinamento tecnico di ExitCom, sarà aperta dal Premio Edizione 2024 all’artista Peppe Barra, per la sua pluriennale carriera di interprete del teatro napoletano. Seguirà la consegna dei premi nelle altre categorie: il Premio Speciale 2024 alla responsabile di Google Arts&Culture Giorgia Abeltino che, con il suo lavoro, ha reso accessibile al pubblico di tutto il mondo il patrimonio di oltre 3mila istituzioni culturali; il premio per il Giornalismo alla reporter di inchiesta Amalia De Simone, per la sua attenzione alle persone e ai contesti sociali più disagiati; il Premio per il Lavoro sociale alla vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila Lella Palladino, in prima linea per i diritti delle donne e il contrasto alla violenza di genere.

Nella categoria Cittadinanza attiva verrà premiato Marco Musella, docente universitario, studioso dell’economia sociale e promotore di numerose iniziative di solidarietà; il Premio Napoli Città Solidale sarà conferito a Fabiola Conson, ideatrice della trasmissione “Lente di ingrandimento” e storica ancor woman di Televomero, da sempre attenta alle tematiche sociali. Ancora: per la categoria Impresa il premio andrà alla TeaTek, azienda che ha rilevato l’intero sito Whirlpool riassumendo tutti i 312 lavoratori; per i Diritti umani sarà consegnato all’ex senatore Luigi Manconi, sociologo, scrittore e giornalista, impegnato in importanti battaglie contro ogni forma di discriminazione. Per la Cultura sarà consegnato alla scrittrice Vincenza Alfano per la sua attenzione ai temi sociali, all’insegnamento della scrittura ai più giovani e per la pregevole opera su Alda Merini.

La menzione “Paolo Giannino” sarà conferita quest’anno alla Fondazione Pol.i.s per il suo lavoro in favore delle vittime innocenti della criminalità: a ritirarlo sarà il presidente della Fondazione, don Tonino Palmese.

L’edizione 2024 ha i patrocini della Regione Campania e del Comune di Napoli, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.

Oltre alla targa, tutti i premiati riceveranno opere d’arte originali e create appositamente per il Premio Lamberti dagli artisti Antonio Conte, Maurizio Di Martino, Giuliano Guariglia, Alessandro Leone, Daniela Pergreffi, Gennaro Regina, Roxy in the Box, Roberto Russo, Domenico Sepe, Spiff, Alfredo Troise. Tutti gli artisti coinvolti contribuiscono gratuitamente all’iniziativa e le loro opere saranno esposte durante l’evento nel chiostro di San Lorenzo Maggiore, dove, a termine della cerimonia di premiazione, sarà offerto un rinfresco agli ospiti a cura de Le Ghiottonerie di Casa Lorena della cooperativa sociale EVA, che sostiene l’autonomia e l’inserimento lavorativo di donne liberate dalla violenza.

Tutte le info, con interviste e gli aggiornamenti dell’edizione 2024 si trovano sul Napoliclick(.it) media partner dell’evento.