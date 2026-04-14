AMERICA’S CUP; al via la cabina di regia con il presidente Fico – “L’America’s Cup è una importante occasione di crescita per la Regione Campania in termini di sviluppo, promozione turistica, trasporti, valorizzazione delle nostre eccellenze" – dichiara il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, che oggi a Roma ha partecipato alla Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi.

"In quest’ottica, stiamo lavorando come Regione attuando un puntuale monitoraggio ambientale e attivando le sinergie necessarie per la realizzazione di un evento che possa avere un impatto positivo su tutto il territorio, dalle aree costiere a quelle interne. Stiamo procedendo in questa direzione in uno spirito di collaborazione istituzionale con tutti gli attori interessati, ognuno secondo le rispettive competenze, anche in vista delle pre-regate" ha concluso il Presidente.

AMERICA’S CUP; al via la cabina di regia con il presidente Fico