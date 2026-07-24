Vacanze estive 2026: 36 milioni di italiani in viaggio, agosto resta il mese re delle ferie – Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre. A fotografare le abitudini estive degli italiani è l’indagine di Federalberghi, che evidenzia una netta preferenza per le destinazioni nazionali e per le località di mare.