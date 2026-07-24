By Andrea Capri | Published | Nessun commento
Vacanze estive 2026: 36 milioni di italiani in viaggio, agosto resta il mese re delle ferie – Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre. A fotografare le abitudini estive degli italiani è l’indagine di Federalberghi, che evidenzia una netta preferenza per le destinazioni nazionali e per le località di mare.
L’87,6% dei vacanzieri sceglierà infatti di rimanere in Italia, con spiagge e coste che si confermano le mete più amate. Per chi invece opterà per l’estero, le destinazioni preferite restano Croazia, Grecia e Spagna, seguite dalle grandi capitali europee.
Agosto si conferma il mese simbolo delle ferie, con 17,5 milioni di italiani in vacanza, davanti a luglio (16,3 milioni) e giugno (16 milioni). La durata media della vacanza principale è di circa 10 giorni, mentre cresce la tendenza a suddividere le ferie in più periodi brevi durante l’estate.
Il settore turistico si prepara a un giro d’affari di circa 43 miliardi di euro, con una spesa media di 917 euro a persona per la vacanza principale. Le voci più importanti del budget sono i pasti (28,7%), il pernottamento (23,4%) e i trasporti (21,8%).
Tra le sistemazioni più scelte dagli italiani figurano alberghi e villaggi turistici (30,6%), seguiti dalle case di parenti e amici (28,6%). Per raggiungere la meta delle vacanze, quasi due italiani su tre useranno l’automobile, mentre il 25,1% viaggerà in aereo.
Non tutti, però, partiranno: il 48,5% della popolazione resterà a casa, soprattutto per motivi economici, familiari o di salute.
Le vacanze estive restano dunque un appuntamento irrinunciabile per milioni di famiglie italiane, con il mare che continua a rappresentare la scelta preferita e agosto il periodo più amato per staccare dalla routine quotidiana.
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