Babysitter, a Castellammare il percorso della Fondazione Oiermo

Un percorso per imparare a prendersi cura dei bambini con metodo e consapevolezza. La Fondazione Oiermo apre le iscrizioni al “Percorso Baby-Sitter Professionale” che parte il prossimo 15 maggio.

Sono trenta ore tra teoria e pratica per capire davvero cosa significa lavorare con i più piccoli. Niente lezioni astratte. Si comincia dalla psicologia: le tappe di sviluppo da 0 a 6 anni, la gestione del distacco al momento del saluto, come comunicare con i genitori e definire confini chiari. Durante il primo laboratorio si simula il colloquio e si costruisce una scheda conoscitiva da usare con le famiglie.

Poi si entra metaforicamente in casa, ad altezza bambino. Con i principi Montessori si impara a progettare spazi per l’autonomia, a trasformare oggetti comuni come scolapasta e mollette in giochi educativi, e a mettere in sicurezza l’ambiente senza vietare l’esplorazione.

Durante il terzo incontro le mani saranno protagoniste: pasta modellabile profumata alle spezie, sabbia edibile, pannelli sensoriali portatili con cerniere e velcro. Materiali atossici e low-cost da usare come alternativa a tv e tablet.

Si prosegue alleandosi con la voce. Tecniche di lettura ad alta voce, teatro delle ombre con scatole di cereali, burattini fatti con calzini. Ogni partecipante prepara la sua “Valigetta del Narratore”.

Gli ultimi incontri sono dedicati alla cura e alla sicurezza. Si prova il cambio pannolino relazionale, le tecniche di addormentamento, a disposizione un set pappa per l’autonomia, allestito per la lezione. Con i manichini pediatrici si praticano le manovre di disostruzione e si simula la chiamata al 112. Infine, si impara a calcolare una tariffa, scrivere un accordo chiaro e preparare un portfolio delle attività da presentare alle famiglie.

I posti sono limitati per seguire tutti da vicino. Chi frequenta almeno 26 ore su 30 riceve un attestato di partecipazione. La Fondazione Oiermo precisa che non si tratta di una certificazione professionale né di un titolo abilitante: è un percorso informativo per dare strumenti validi a chi vuole avvicinarsi al mondo dei più piccoli. Il progetto rientra tra gli obiettivi dell’ Ambito27, di cui il comune di Castellammare è capofila, attivo per il potenziamento del centro per le famiglie e per il rafforzamento della rete di sostegno a minori e genitori.