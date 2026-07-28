Ercolano, si insedia il nuovo Consiglio comunale: eletta Saulino alla presidenza

di Giovanna Saviato

Si è svolta in un clima disteso e collaborativo la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Ercolano, inaugurata dagli interventi dei consiglieri che hanno condiviso le linee guida dei rispettivi mandati. Il Consiglio ha eletto Carmela Saulino (Partito Democratico) alla carica di Presidente del Consiglio comunale. La vicepresidenza è stata invece affidata a Andrea Formicola (Casa Riformista) e Luciano Schifone (Fratelli d’Italia). La sindaca Antonietta Garzia ha presentato la squadra di governo che la affiancherà nell’amministrazione della città: Maria Grazia Prillo Vicesindaco con deleghe alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Valentina Antonetti Assessora al Bilancio, Pasquale Vitiello Assessore alla Viabilità e al Mare, Luisa Liguoro Assessora al Turismo e alla Cultura, Loredana Gargiulo Assessora all’Istruzione, Aniello Terracciano Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali, Nunzio Spina Assessore alla Sicurezza. Nel suo discorso programmatico, il sindaco Garzia ha sottolineato l’importanza del ruolo femminile nelle istituzioni, ricordando le difficoltà che le donne affrontano ancora oggi per affermarsi in ambiti di forte responsabilità. Tra le novità dell’assise spicca l’ingresso del consigliere Raffaele Petruolo, il quale ha espresso la volontà di lavorare per una forte sinergia istituzionale. Petruolo ha rimarcato la necessità di dare risposte concrete alla cittadinanza per trasformare gli impegni della campagna elettorale in risultati reali.

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