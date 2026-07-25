Ercolano, sorpreso a bruciare rifiuti in via Gramsci: arrestato 47enne

di Giovanna Saviato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri, 24 luglio, in via Gramsci a Ercolano, mentre era intento ad appiccare un incendio per bruciare rifiuti. L’operazione congiunta, nata dalla stretta sinergia tra la Polizia Municipale di Ercolano e il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Torre del Greco, è stata resa possibile grazie al monitoraggio costante delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il quarantasette è stato bloccato in flagranza e dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti. L’articolo 256-bis del Testo Unico Ambientale punisce severamente questa condotta con la reclusione, a causa degli ingenti e comprovati danni che i fumi tossici provocano alla salute dei cittadini e all’ambiente circostante.

Sull’episodio è intervenuta con fermezza la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, che ha sottolineato la linea dura della sua giunta: «La legalità non è uno slogan. Questa nuova amministrazione continuerà a combattere con i fatti lo sversamento illecito e ogni forma di illegalità sul nostro territorio».

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