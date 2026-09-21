Esedra in fiore: più di 5mila persone alla Mostra d’Oltremare 

Successo di pubblico alla Mostra d’Oltremare. Più di 5mila persone hanno partecipato alla serata evento Esedra in fiore. Grandi e bambini hanno popolato i viali della Mostra ritrovandosi alla Fontana dell’Esedra per ammirare la bellezza delle ninfee in piena fioritura e lo spettacolo di danza aerea ‘Aerea Suite N.0’ a cura di FUNa. Una vera e propria festa di fine estate che si è conclusa con il tripudio di colori e giochi d’acqua dell’Esedra.

A fare da padroni di casa sono stati l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, il Presidente e la Consigliera delegata della MdO Remo Minopoli e Maria Caputo e il Maestro Vincenzo di Vaio che ha curato il progetto delle ninfee.

“La Mostra d’Oltremare è un punto di riferimento per Napoli, uno spazio capace di tenere insieme la sua vocazione fieristica con una nuova e crescente offerta culturale, di spettacolo e di intrattenimento – ha detto Armato – La serata di oggi racconta bene questa trasformazione. Valorizzare la straordinaria fioritura delle ninfee della Fontana dell’Esedra attraverso la musica, la danza e i giochi d’acqua significa permettere ai napoletani e ai visitatori di riscoprire anche la bellezza e il patrimonio naturale di questo luogo. In una fase di grande fermento turistico e culturale per Napoli, la Mostra d’Oltremare rappresenta una risorsa importante: un grande polo multifunzionale, un luogo della città e per la città, capace di accogliere grandi appuntamenti nazionali e internazionali e, allo stesso tempo, di offrire ai cittadini nuove occasioni per vivere e riscoprire i suoi spazi diventando comunità”.

“La Mostra d’Oltremare è, per sua vocazione, il luogo ideale per ospitare e promuovere eventi culturali capaci di richiamare l’attenzione dei cittadini e di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale – ha spiegato Minopoli – Siamo contenti di aver organizzato e ospitato appuntamenti capaci di coinvolgere tutte le generazioni, dai giovani alle famiglie, grazie a un’agenda ricca e diversificata, in grado di incontrare gusti e interessi differenti. Anche questa serata è stata pensata come un innesto di arte e natura, una serata che speriamo possa conquistare tutti con il tripudio di colori delle ninfee e la bellezza della danza aerea”.

“Il favore e la partecipazione del pubblico rappresentano per noi un importante riconoscimento e ci fanno pensare di aver imboccato la strada giusta per rendere la Mostra sempre più centrale nella vita di Napoli e, più in generale, nel Mezzogiorno – ha evidenziato Caputo – Lo sforzo compiuto in questi anni è stato davvero importante. Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga e che c’è molto da fare per migliorare ulteriormente le nostre strutture e i nostri servizi. Ma, guardando indietro a pochi anni fa, è evidente che il lavoro fatto sta producendo risultati importanti. Sono frutti che ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione e che rappresentano un passaggio fondamentale per arrivare alla completa rinascita della Mostra d’Oltremare”.

La serata evento gratuita ha riscosso il favore del pubblico e valorizzato a pieno la storica Fontana dell’Esedra e gli ampi spazi esterni della Mostra d’Oltremare.

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