Grande evento ad Ottaviano per la 18ª edizione di Miss Vesuvio: bellezza, talento e sinergia territoriale in Piazza Municipio

Una serata all’insegna della bellezza, della cultura e dell’unione del territorio vesuviano. Piazza Municipio ad Ottaviano si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto in occasione della 18ª edizione di Miss Vesuvio, l’affermato concorso guidato dalla sinergia tra la Pro Loco Medicea, il patrocinio del Comune di Ottaviano e dell’UNPLI Napoli.

L’evento ha visto protagoniste splendide concorrenti che si sono sfidate con eleganza e simpatia, culminando con l’elezione di Roberta Luciano ed Eleonora Castaldo, che hanno conquistato giuria e pubblico con il loro fascino e la loro determinazione.

La serata ha regalato momenti d’ispirazione grazie alla sessione di “Moda and Beauty” a cura dello staff di Palma Stylist, che ha curato in live le acconciature delle modelle. Christian Ciccarelli, membro dello staff, è stato premiato per l’impegno e la dedizione in campo professionale dalla giornalista e membro della giuria Romilda Barbato che del giovane ragazzo ha tessuto lodi e parole di gratitudine.

Il pubblico ha inoltre potuto applaudire i giovani talenti dell’Accademia Music Family di Saverio Miranda, le cui esibizioni canore hanno emozionato tutta la platea. A completare il quadro artistico, le coinvolgenti coreografie proposte dalla scuola di ballo Giò Dance della palestra Romano.

In apertura della serata il Sindaco di Ottaviano Ferdinando Federico ha dato i saluti istituzionali e ha affermato quanto la collaborazione istituzionale ed associazionistica sia fondamentale per la valorizzazione del territorio.

«È stata una serata emozionante, molto intensa, dove si sono visti talenti, bellezza e momenti che hanno valorizzato ogni singola persona, mettendo in risalto la cooperazione per il bene del nostro territorio», ha dichiarato Alfonso Palma, Vice Presidente della Pro Loco Medicea.

Ampia la partecipazione delle istituzioni locali, oltre al Sindaco Ferdinando Federico, i consiglieri Andrea Ciccarelli, Flavia Malandrino e l’assessore Anna Romano.

Forte anche la presenza della rete delle Pro Loco campane: hanno presenziato Lello D’Avino (Pro Loco Somma Vesuviana), Francesco Ambrosio (Pro Loco Terzigno), Giuseppe Pierro (Pro Loco Saviano) e Gaetano Sessa (Pro Loco Ottaviano), insieme all’associazione Ottomaggio rappresentata dalla Presidente Carmela Miranda e dalla Vice Presidente Manuela Patricola.

Un plauso speciale è andato alla macchina organizzativa della Pro Loco Medicea capitanata dalla Presidente Giuseppina La Marca e dal Responsabile Domenico La Marca, la cui dedizione ha permesso di regalare ad Ottaviano una notte memorabile.

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