Siglato ‘protocollo’ tra commercialisti e Autorità Portuale per lo sviluppo dell’economia del mare

Cuccaro (Adsp): “Con nuovi investimenti il Porto di Napoli sarà hub centrale del Mediterraneo”

De Lise (Odcec Napoli): “America’s Cup è scintilla per sviluppo dell’area, ma bisogna guardare oltre”

“Con la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa rafforziamo una collaborazione strategica tra l’Autorità di Sistema Portuale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. L’Autorità Portuale amministra la più importante area industriale della Campania e poter contare sul contributo di un Ordine professionale che affianca e sostiene il sistema imprenditoriale del territorio rappresenta un valore aggiunto. Oggi Napoli, grazie al suo porto, è tornata a ricoprire un ruolo centrale nel Mediterraneo. Abbiamo completato gli interventi finanziati dal PNRR e disponiamo di nuove risorse per proseguire il percorso di sviluppo, realizzando un’infrastruttura sempre più moderna, efficiente e capace di rispondere alle esigenze del traffico commerciale e turistico”.

Lo ha dichiarato Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità Portuale a margine della firma del Protocollo d’intesa tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale per la promozione della cultura e dell’economia del mare, lo sviluppo delle competenze professionali e l’attivazione di forme di collaborazione nei settori portuale, marittimo, logistico e retroportuale, siglato nella sede dei professionisti partenopei a piazza dei Martiri.

Soddisfatto Matteo De Lise, presidente Odcec Napoli: “Ringrazio il presidente Cuccaro per aver promosso e sottoscritto questo protocollo d’intesa, che rafforza la collaborazione tra l’Autorità Portuale e l’Ordine dei Commercialisti. Il porto rappresenta il principale motore economico del nostro territorio ed è fondamentale che i progetti e le iniziative dell’Autorità siano compresi e valorizzati da cittadini, imprese e investitori. Napoli ha bisogno di uno scalo moderno ed efficiente e il lavoro che il presidente Cuccaro sta portando avanti va proprio in questa direzione. Siamo convinti che lo sviluppo del porto possa diventare il punto di partenza per una nuova fase di crescita della città, con i commercialisti chiamati a svolgere un ruolo di primo piano. L’America’s Cup rappresenta una straordinaria opportunità, ma deve essere solo l’inizio di un percorso di rilancio stabile e duraturo dell’intera area portuale. Il porto di Napoli è il più importante del Mezzogiorno sotto il profilo economico e strategico: una sua riorganizzazione può generare un impatto significativo non solo per la città, ma per tutto il Sud Italia”.

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