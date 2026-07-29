“I LUOGHI DELLA MUSICA”: CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI TRA LA PASSIONE DEL TANGO A MONTEFALCIONE E I GRANDI DUETTI AD ATRIPALDA

Entra nel vivo il XXXIV Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia “I Luoghi della Musica”, la storica rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione del M° Antonella De Vinco, e riconosciuta dal Ministero della Cultura. Sostenuto dalla Regione Campania, dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, dalla Città di Avellino e dai Comuni coinvolti, il festival propone una seconda tranche di eventi ad alto impatto emotivo, capaci di fondere musica, danza e valorizzazione del patrimonio storico locale. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca la performance dei celebri ballerini sudamericani Alexandre Bellarosa e Mariana Ávila, reduci dal successo in prima serata su RAI 2 a Dalla Strada Al Palco, che con la loro straordinaria intensità coreografica tradurranno in movimento la passionalità del tango.

Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti tra il 30 luglio e il 2 agosto 2026.

Il Programma dei Concerti

Giovedì 30 luglio (ore 20:15) – “EL TANGO SHOW”

Dove: Monastero Benedettino di Montefalcione (AV)

Monastero Benedettino di Il Concerto: una serata interamente dedicata alla passionalità del tango e alla contaminazione strumentale, con musiche di C. Gardel (Soledad, Silencio, Por una cabeza), G. M. Rodriguez (La Cumparsita), brani tradizionali (Oci ciornie) e la vivacità de La Danza di G. Rossini

una serata interamente dedicata alla passionalità del tango e alla contaminazione strumentale, con musiche di C. Gardel (Soledad, Silencio, Por una cabeza), G. M. Rodriguez (La Cumparsita), brani tradizionali (Oci ciornie) e la vivacità de La Danza di G. Rossini I Musicisti: le note sono affidate al Nuovo Trio Accord , formazione di assoluto spessore composta da Gennaro Minichiello (violino, ex membro dell’Orchestra della RAI e oggi docente al Conservatorio di Salerno), Giovanna D’Amato (violoncello, concertista internazionale esibitasi alla Carnegie Hall di New York e docente al Conservatorio di Avellino) e Manuel Petti (fisarmonicista e arrangiatore eclettico, già collaboratore di Max Gazzè e Richard Galliano)

le note sono affidate al , formazione di assoluto spessore composta da Gennaro Minichiello (violino, ex membro dell’Orchestra della RAI e oggi docente al Conservatorio di Salerno), Giovanna D’Amato (violoncello, concertista internazionale esibitasi alla Carnegie Hall di New York e docente al Conservatorio di Avellino) e Manuel Petti (fisarmonicista e arrangiatore eclettico, già collaboratore di Max Gazzè e Richard Galliano) L’Evento Multidisciplinare: la performance live del Trio sarà impreziosita dalla straordinaria partecipazione dei celebri ballerini sudamericani Alexandre Bellarosa e Mariana Ávila . Il loro intervento coreografico trasformerà il concerto in un’esperienza visiva totale: i passi e i corpi dei danzatori diventeranno la traduzione plastica e visiva delle note della fisarmonica, del violino e del violoncello, offrendo un perfetto incontro creativo che incarna appieno lo spirito del tango

la performance live del Trio sarà impreziosita dalla straordinaria partecipazione dei celebri ballerini sudamericani e . Il loro intervento coreografico trasformerà il concerto in un’esperienza visiva totale: i passi e i corpi dei danzatori diventeranno la traduzione plastica e visiva delle note della fisarmonica, del violino e del violoncello, offrendo un perfetto incontro creativo che incarna appieno lo spirito del tango I Ballerini: Con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel panorama del Tango Argentino, la coppia – nata artisticamente a fine 2017 e stabilitasi a Napoli dal 2018 – ha conquistato la scena nazionale e internazionale grazie a un’identità stilistica inconfondibile. Figure di spicco nei grandi eventi, attive con tour accademici tra Europa e Asia, Alexandre e Mariana sono reduci dal grande successo mediatico su RAI 2, dove hanno raggiunto la finale nel programma di prima serata Dalla Strada Al Palco condotto da Nek.

Ringraziamenti: L’organizzazione desidera esprimere la più sentita gratitudine al Comune di Montefalcione, e in particolare al Sindaco Angelo Antonio D’Agostino e all’Assessore alla Cultura Emanuela Pericolo, il cui supporto e la cui collaborazione sono determinanti e preziosi per la realizzazione di questo evento.

Sabato 1 agosto (ore 20:15) – “LA BELLA EPOQUE: DAI SALOTTI FRANCESI ALL’OPERA”

Dove: Chiesa S. Maria delle Grazie di Atripalda (AV)

Il Concerto: Un raffinato viaggio nelle atmosfere tardo-ottocentesche e primo-novecentesche attraverso la Fantasie Op. 79 di G. Fauré, Le flûte de Pan di J. Mouquet, la Fantasie Pastorale hongroise Op. 26 di F. Doppler e la virtuosistica Fantasie sur La Traviata Op. 18 di P. A. Genin

Un raffinato viaggio nelle atmosfere tardo-ottocentesche e primo-novecentesche attraverso la Fantasie Op. 79 di G. Fauré, Le flûte de Pan di J. Mouquet, la Fantasie Pastorale hongroise Op. 26 di F. Doppler e la virtuosistica Fantasie sur La Traviata Op. 18 di P. A. Genin Gli Artisti: sul palco il Duo Doronzo-Monopoli, formato da Pietro Doronzo (flauto, esperto di musica da camera con all’attivo acclamate tournée internazionali) e Francesco Monopoli (pianista stimato dal leggendario Carlo Maria Giulini, con oltre 500 concerti all’attivo in tutto il mondo e già direttore del Conservatorio di Bari).

Domenica 2 agosto – DOPPIO APPUNTAMENTO

Dove: Chiesa S. Maria delle Grazie di Atripalda (AV)

Ore 19:30 – “GENIUS LOCI” con Gabriele De Feo (pianoforte) Il Concerto: un’immersione nel romanticismo pianistico con l’esecuzione dello Scherzo n. 1 in Si minore Op. 20 e della Ballata n. 4 in Fa minore Op. 52 di F. Chopin Gabriele De Feo (classe 2003) è un astro nascente del pianismo italiano. Laureato in Musicologia e diplomatosi con lode e menzione al Conservatorio di Avellino, si è perfezionato all’Accademia di Imola e alla Chigiana di Siena con Lilya Zilberstein, collaborando recentemente con Yamaha Music Europe

Ore 20:15 – “FRA OPERA E ORCHESTRA” con il Duo Pianistico Datteri-Lencioni Il Concerto: un meraviglioso saggio di trascrizioni orchestrali per pianoforte a 4 mani che include le ouverture del Flauto Magico di Mozart e del Barbiere di Siviglia di Rossini, il Capriccio sinfonico di Puccini, il Carnaval Op. 45 di Glazunov e l’affascinante e complessa intelaiatura di La Valse di M. Ravel. Gli Artisti: il duo, formato da Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni , nasce nel 1998 per valorizzare il repertorio per duo pianistico. Formatasi all’Accademia di Imola e al Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Bruno Canino, la coppia vanta importanti affermazioni in concorsi storici e una prestigiosa produzione discografica per Tactus e Brilliant Classics.



Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Abbonamento Festival: € 10 (Comprende ben 6 concerti!)

25 luglio

26 luglio

28 luglio

1 agosto

2 agosto • ore 19:30

2 agosto • ore 20:15

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

30 Luglio – EL TANGO SHOW

Con i celebri ballerini sudamericani Alexandre Bellarosa e Mariana Avila. (Evento gratuito)

Altri concerti a ingresso gratuito:

7 e 8 agosto

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

Diventa un Mecenate!

Vuoi sostenere la cultura e il nostro Festival? Puoi fare la differenza diventando un Mecenate! Dona il tuo contributo tramite il sito del Ministero della Cultura al link:

Sostieni il Festival su ArtBonus

https://artbonus.gov.it/3875- associazione-accademia- internazionale-di-musica- arturo-toscanini.html

Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…