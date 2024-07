Il duo I Desideri in concerto a Casamarciano (Na)

Domenica, 7 luglio 2024, si conclude a Casamarciano (Na) la festività in onore di Santissima Maria delle Grazie e sul palco della cittadina saranno in concerto I Desideri, un duo eccezionale e talentuoso dalle travolgenti sonorità urban-pop-rap. Essi sono ormai conosciuti per diversi brani come “Made In Napoli” (singolo scelto come colonna sonora del film “La Scuola Più Bella Del Mondo” di Luca Maniero), ‘’Uagliò’’ con cui i fratelli Gianluca e Salvatore hanno vinto il Wind Summer Festival e altri successi come“Tu si a regina mia” e “Si cchiù bella”, ‘’ Si a vita mij’’ etc.

L’evento, presentato da Romilda Barbato in Piazza Monumento, è stato organizzato dal Comitato per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, con il patrocinio del Comune di Casamarciano, del Sindaco Clemente Primiano e con il supporto costante del Parroco Don Marco.

Alle ore 21.00 si esibirà Maria D’Amato, direttamente da ‘’Io Canto Generation, edizione 2023’’.

Alle ore 21.30 sarà la volta del duo I Desideri. L’evento è gratuito; tutta la popolazione è invitata.