a cura di MARIA ARDITO

INCIDENTE A SAN GIORGIO A CREMANO, COINVOLTI DUE GIOVANISSIMI SFIORATA TRAGEDIA

Via farina ore 07:55 un’auto proveniente dalla strettoia che si immette sul territorio di Ercolano con a bordo un ragazzo appena maggiorenne prende in pieno una bicicletta elettrica guidata da un minore, entrambi per ironia della sorte diretti nella stessa scuola. Intervenuti sul posto il 118 e la Polizia Municipale di Ercolano. Secondo un testimone il ragazzo in sella alla bicicletta è stato miracolato a seguito della rovinosa caduta e al violento impatto accaduto su area di pertinenza del comune di San Giorgio a Cremano.

Il giovane autista ha immediatamente prestato soccorso al malcapitato ed ha atteso l’arrivo delle Forze dell’Ordine e dell’Ambulanza con accanto entrambe le famiglie coinvolte accorse tempestivamente sul luogo. Il ragazzo investito è stato condotto all’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Gli sono stati riscontrati trauma contusivo costale, ulteriori traumi ad entrambi gli arti sinistri e cefalea.

Via Farina una strada “figlia e orfana” di tre Comuni.

Ci troviamo in via Farina una piccola strada capillare a doppio senso di marcia che taglia perpendicolarmente San Giorgio a Cremano e Portici, accogliendo per un tratto di strada il Comune di Ercolano.

Oggetto di attenzione del Comitato di Riqualificazione Miranapoli e dintorni è stata più volte segnalata per numerose situazioni che compromettono la viabilità a causa di buche e dissesti del manto stradale, marciapiedi impraticabili e sversamenti di rifiuti. La percorribilità della strada, inoltre, a detta dei numerosi residenti, risulta disagevole e pericolosa a causa delle auto parcheggiate su entrambe i lati della carreggiata ed in prossimità degli incroci per cui i sorpassi e la velocità sostenuta sono un problema da risolvere.

Si tratta di una strada percorsa da veicoli che sfrecciano a tutta velocità soprattutto nelle ore diurne, afferma un passante. Nelle ore serali, la zona è scarsamente illuminata, a detta di altri residenti accorsi, ed è impossibile rincasare serenamente in quanto ci si imbatte non solo in auto parcheggiate ma anche in ulteriori parcheggiatori abusivi e nei pedoni che non possono impegnare i marciapiedi occupate dalle auto per cui il rischio di investire persone è notevole.

INCIDENTE A SAN GIORGIO A CREMANO, COINVOLTI DUE GIOVANISSIMI SFIORATA TRAGEDIA

Che le strade della periferia di Ercolano siano sinistrate, afferma un residente, non è un mistero, basta salire via Togliatti e ritrovarsi in via Patacca per riscontrare barriere architettoniche di ogni genere e dove l’incuria è protagonista assoluta di un problema che pare non riguardi nessuno.