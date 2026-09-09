NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | UNIMUSIC 2026 porta “Ennio” al Cortile delle Statue

Venerdì 11 settembre ore 19.30, nel Cortile delle Statue di Napoli, in Via Paladino 39, musica dal grande cinema, proiezioni video e racconti inediti per il concerto-evento “Ennio”, terzo appuntamento di UNIMUSIC 2026, la rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti giunta alla VII edizione, realizzata in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e quest’anno promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026, in aggiunta agli ordinari sostegni del MIC e della Regione Campania.

“Ennio” è un evento originale e di grande suggestione che intreccia alcune tra le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone con proiezioni video e racconti inediti intorno al Maestro e alla sua musica.

Artefice e protagonista di questo affascinante evento sarà Paolo Vivaldi, romano, classe 1964, pluripremiato compositore di colonne sonore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Vivaldi è stato un diretto collaboratore di Morricone e proporrà alla testa della Nuova Orchestra Scarlatti proprie versioni sinfoniche originali delle musiche del Maestro, alternate a spezzoni cinematografici e precedute da un suo personale racconto ricco di dettagli e aneddoti esclusivi. Sarà un’occasione unica per immergersi in un mondo di emozioni, avventure, passioni dalla formula infallibile, che vivono attraverso e oltre il grande schermo: da “La Califfa” a “Novecento”, da “Per un pugno di dollari” a “C’era una volta in America”, da “Mission” a “Nuovo Cinema Paradiso”, da “Giù la testa” alla “Leggenda del pianista sull’oceano” e tanto altro ancora.

Biglietti € 10 online su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto

Si segnala anche, sempre tra le iniziative di Unimusic, la sezione Musica ai Musei UNINA che proporrà, giovedì 10 settembre ore 16, una vivace passeggiata musicale tra i tesori e le curiosità del Museo di Mineralogia.

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