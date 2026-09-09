Grazie per tutta la vita – Intervista a Tony Colombo

Cresce l’attesa per “Grazie per tutta la vita”, lo show di Tony Colombo che si terrà sabato 12 settembre 2026 all’Ippodromo di Agnano. Il Mezzogiorno ha intervistato l’artista per scoprire come sta vivendo questo speciale momento.

Il suo concerto sta per registrare il tutto esaurito: come ci si sente? Che emozioni prova?

«Guarda, è difficile da spiegare… perché quando abbiamo iniziato a pensare a questo concerto sapevo che stavamo facendo qualcosa di grande, però vedere oggi tutta questa gente che ha comprato il biglietto e sapere che siamo vicinissimi al tutto esaurito mi fa davvero un certo effetto. Sono emozionato, tanto. Anche perché dietro questa serata ci sono mesi di lavoro, sacrifici, pensieri… e soprattutto ci sono tanti anni della mia vita e della mia carriera. Io canto da quando ero bambino e arrivare oggi all’Ippodromo di Agnano davanti a tutta questa gente è qualcosa che, sinceramente, faccio ancora fatica a realizzare. Credo che realizzerò veramente tutto quando salirò sul palco e vedrò il pubblico davanti a me».

Che reazioni si aspetta dal pubblico?

«Mi aspetto quello che il mio pubblico mi ha sempre dato: tanto amore. Però questa volta sarà diverso, perché abbiamo preparato uno spettacolo davvero importante. Voglio che la gente canti, si diverta, si emozioni… voglio che per qualche ora dimentichi tutto il resto. Ci saranno momenti molto forti, altri più emozionanti e sicuramente qualche sorpresa. Ma soprattutto voglio sentire la gente cantare insieme a me. Quella è una cosa alla quale, anche dopo tanti anni, non riesco ad abituarmi».

Saranno presenti grandi ospiti: perché ha scelto proprio loro?

«Li ho scelti perché mi piaceva l’idea di portare sullo stesso palco artisti anche molto diversi tra loro. Non volevo fare una serata tutta uguale. Volevo contaminare un po’ i mondi musicali, creare degli incontri particolari e magari anche inaspettati. Con alcuni di loro c’è un rapporto che va oltre la musica, con altri c’era semplicemente la voglia di condividere il palco e fare qualcosa insieme. E devo dire che quando li ho chiamati ho trovato subito grande disponibilità e affetto. Alla fine deve essere una festa. La mia festa, certo, ma soprattutto una festa per il pubblico».

Dopo lo spettacolo all’Ippodromo cosa c’è in programma per il futuro?

«Prima fatemi arrivare vivo al 12 settembre! Scherzi a parte, ci sono già tante cose in programma. Nel 2027 partirà anche un nuovo percorso nei teatri italiani. E naturalmente sto pensando anche alla nuova musica e ad altri progetti che per il momento preferisco non anticipare. Io sono fatto così: mentre sto realizzando un sogno, nella mia testa sto già pensando a quello successivo. L’Ippodromo per me rappresenta una tappa importantissima, probabilmente una delle più importanti della mia vita artistica. Però non voglio viverlo come un punto di arrivo. Voglio che sia l’inizio di qualcosa di ancora più grande».

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…