“PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE” IN SCENA PER LA GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA. Al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 17 novembre

Debutta a Napoli, al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare, “Piccoli principi e principesse” in scena domenica 17 novembre (ore 11) in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia. Con repliche annunciate anche lunedì 18 e martedì 19 (alle ore 10), lo spettacolo prodotto dalla storica compagnia Stilema Teatro di Torino è programmato in avvio della nuova stagione di teatro, musica e cinema per i ragazzi ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

“Il sentiero tracciato in questi anni – sottolinea Remo Minopoli, Presidente della Mostra d’Oltremare – è chiaro e parla di inclusione e condivisione, di valori fondamentali da promuovere nell’interesse della città e dei cittadini di qualsiasi estrazione sociale ed età a partire dai più piccoli che abbiamo il dovere di avvicinare alle arti e alla cultura e invogliarli così al sapere e alla conoscenza. Il Teatro dei piccoli e la Mostra d’Oltremare, con la loro offerta formativa, di grandi eventi e spettacoli, sono al servizio di tutti. I cittadini ormai premiano con numeri importanti le iniziative promosse, consci del ruolo che ricoprono luoghi di aggregazione e confronto come questi”.

Particolarmente significativo diventa in tal senso il debutto in programma domenica 17 novembre che accoglie un titolo atteso ed amato dal pubblico, messo in scena da Silvano Antonelli a partire dal grande classico “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Uno spettacolo in cui “esplorando sogni e memorie – sottolinea l’autore ed interprete – si realizza un viaggio poetico fatto di canzoni e prosa che coinvolge più volte il pubblico chiamandolo ad interagire direttamente nello sviluppo della storia”. A partire dal capolavoro di Saint-Exupéry, l’allestimento realizzato da Antonelli, attraverso un originale gioco di rimandi e allusioni, mette al centro del suo sviluppo narrativo il delicato rapporto tra adulti e bambini.

“Uno spettacolo importante per un giorno importante – così gli organizzatori della rassegna – con cui avviamo, dopo il concerto della scorsa settimana realizzato da Progetto Sonora, un’intensa stagione dedicata ai piccoli, con una programmazione, fino ad aprile 2025, di circa 40 titoli (di teatro, musica, danza e cinema) per un totale di oltre 150 giornate tra spettacoli ed attività di formazione”.

Biglietti unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it