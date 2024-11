SYNLAB SDN e Linkaut presentano “AccogliAmo la prevenzione”

Venerdì 15 novembre 2024 alle ore 18:00, presso la sede di SYNLAB SDN in Piazza Amedeo 9 a Napoli, si terrà l’evento “AccogliAmo la prevenzione”, organizzato da SYNLAB in collaborazione con Linkaut e dedicato alle nuove modalità di accoglienza consapevole nelle strutture sanitarie per le persone autistiche. L’incontro, gratuito e aperto sia in presenza sia in streaming su Zoom, nasce per presentare e approfondire il progetto congiunto di SYNLAB e Linkaut, che ha portato alla creazione di un servizio di accoglienza specializzato nel supportare le persone affette da disturbo dello spettro autistico.

L’obiettivo principale dell’evento è mostrare come SYNLAB e Linkaut abbiano sviluppato un sistema strutturato che mette al centro le esigenze delle persone autistiche e dei loro caregiver. Grazie alla formazione specifica del personale e all’utilizzo di strumenti innovativi come il “Profilo Emotivo”, i pazienti autistici e i loro caregiver potranno profilarsi prima dell’arrivo in struttura, facilitando così un’accoglienza adeguata. In questo modo, i centri SYNLAB coinvolti sono ora in grado di garantire un’accoglienza altamente personalizzata, in un ambiente inclusivo.

Enrico Maria Fantaguzzi, CEO di Linkaut, ha aggiunto: “La collaborazione con SYNLAB rappresenta un’importante opportunità per contribuire a un mondo migliore, consentendo a molte persone autistiche di affrontare le visite mediche in assoluta tranquillità, garantendo un accesso facilitato alla prevenzione medica di base, un diritto spesso negato a queste persone. Un recente e rilevante studio, pubblicato su The Lancet, ha evidenziato come la difficoltà di accesso alla prevenzione di base sia una delle principali cause della minore aspettativa di vita nelle persone autistiche. Questo rende la nostra collaborazione con SYNLAB ancora più significativa: diventa infatti uno strumento per tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini, come sancito dalla Costituzione italiana. Spesso si afferma che i cosiddetti “comportamenti problema” delle persone autistiche ostacolano l’accesso alle cure mediche preventive. Noi di Linkaut abbiamo dimostrato che, con una formazione adeguata del personale, molte persone autistiche possono accedere alle cure mediche in tranquillità, superando queste difficoltà e favorendo una vera inclusione in ambito sanitario.”

“Siamo orgogliosi di poter contare su strutture all’avanguardia che mettono al centro l’inclusività e il benessere di tutti i nostri pazienti, con una particolare attenzione per le persone autistiche e le loro famiglie”, ha dichiarato Fabio Tedeschi, Amministratore Delegato di SYNLAB SDN. “Grazie alla collaborazione con Linkaut, il nostro personale è formato per accogliere ogni paziente in modo sensibile e consapevole, facendo delle nostre sedi un punto di riferimento per chi necessita di un’assistenza specifica e personalizzata.”

SYNLAB SDN e Linkaut invitano famiglie, caregiver, professionisti del settore e chiunque sia interessato ad approfondire questo tema cruciale a partecipare all’evento. È possibile registrarsi all’evento andando sul sito www.linkaut.it/accogliamo, telefonare al numero 054 11646710 o inviare una mail a Info@linkaut.it per avere le info necessarie.