Pimonte, Festa della Castagna del Monte Faito Igp

Prosegue il viaggio de La Dispensa dei Monti Lattari, il progetto che unisce i Comuni del territorio per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali dell’area.

Dopo le tappe di successo nelle varie località dei Monti Lattari, domenica 19 ottobre liniziativa approda a Pimonte, all’Agriturismo La Quiete, con un evento interamente dedicato a uno dei simboli identitari del territorio: la castagna del Monte Faito, prodotto per il quale è in corso l’iter di riconoscimento dell’Igp – Indicazione geografica protetta.

Dalle 10.00 alle 18.00 i partecipanti potranno vivere una vera e propria immersione nella natura e nelle tradizioni locali, con un programma ricco di attività: raccolta delle castagne nel castagneto, menu degustazione con prodotti tipici del territorio, escursioni guidate nei boschi, giardino delle zucche (i bambini potranno scegliere e intagliare la propria zucca), tiro con l’arco, spettacoli per bambini a cura dell’Associazione Giovanni Paolo II.

Un evento pensato per tutti: famiglie, appassionati di natura, amanti dell’enogastronomia e visitatori curiosi di scoprire il patrimonio autentico dei Monti Lattari. La Festa della Castagna non è solo un momento di celebrazione di un prodotto d’eccellenza, ma anche unoccasione per rafforzare il legame tra comunità, promuovere la filiera locale e sostenere una candidatura Igp che può rappresentare un’importante opportunità economica, culturale e turistica per l’intero comprensorio.

La Dispensa dei Monti Lattari continua così il suo percorso di promozione territoriale condivisa, coinvolgendo amministrazioni, operatori, associazioni e cittadini in un progetto unico che mette al centro identità, sostenibilità e innovazione nel segno della tradizione. Appuntamento a Pimonte, Agriturismo La Quiete, domenica 19 ottobre – dalle ore 10.00 alle 18.00. Replica il fine settimana successivo, domenica 26 ottobre.

