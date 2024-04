Pizza Village, 14 – 23 giugno a Napoli, poi a settembre Milano e in Europa

Presentata questa mattina, in sala Giunta del Comune di Napoli, la dodicesima edizione del Pizza Village che si svolgerà a Napoli dal 14 al 23 giugno alla Mostra d’Oltremare. L’evento, che ha ulteriormente confermato la sua vocazione internazionale con una campagna di promozione che ha coinvolto oltre 400 milioni di cittadini europei, è diventato, grazie al suo format, la kermesse di riferimento per l’incoming turistico e la promozione della città di Napoli.

“Il Pizza Village rappresenta uno degli appuntamenti più attesi in città, per i napoletani e per i turisti – ha confermato il sindaco Manfredi -. Una nuova edizione che riconosce il valore di un format vincente capace di attirare migliaia di partecipanti, non solo per la genuinità del prodotto più caratteristico di Napoli in Italia e nel mondo, la pizza, ma soprattutto per le qualificate professionalità coinvolte nel progetto”. Poi parlando della location, che ospiterà l’evento per il secondo anno, il Primo cittadino ha indicato: “Siamo convinti che la Mostra d’Oltremare sia la giusta location per questo grande evento: presentarlo oggi in Comune con anticipo significa che l’Amministrazione ci crede e sono certo che Pizza Village possa superare i risultati conseguiti nelle edizioni passate. Lo dimostra il fatto che presto assumerà una connotazione ancora più ampia, con nuovi appuntamenti anche in altre città d’Italia e d’Europa”.

Gli organizzatori, della società Oramata Grandi Eventi, hanno presentato il futuro del format, che nel 2024, in virtù della sinergia con AADV Entertainment, sarà di nuovo anche a Milano e in una importante capitale europea, evidenziando così la valenza del progetto che, oltre ad attirare da anni turismo in città, promuove l’immagine partenopea oltre i confini regionali e nazionali.

“Un evento che senza ombra di dubbio è riuscito a contribuire al rilancio dell’immagine della città che, rispetto ad oggi, anni addietro viveva diverse problematiche – ha detto il Ceo & Founder di Oramata Grandi Eventi, Claudio Sebillo -. Oggi una manifestazione che, finalmente, riesce a promuovere le nostre tradizioni e le nostre competenze in Italia e nel mondo, dove il Pizza Village è stato chiamato a rappresentare la città e l’Italia come accaduto a New York, in Albania e in Arabia Saudita. Per il 2024 l’affermazione passa, soprattutto, attraverso la seconda edizione del Pizza Village a Milano e la prima edizione fuori i confini nazionali, in una delle principali capitali europee”. Ha poi concluso Sebillo: “A crederci, partner che da sempre hanno sposato il progetto come il Mulino Caputo e come, Coca-Cola che ha deciso di puntare sul Pizza Village anche con una campagna promozionale in tutta Europa e che promuove la città e il nostro brand. Senza dimenticare RTL 102.5 che continuerà a trasmettere tutte le vibrazioni della nostra città e tutte le emozioni del Pizza Village”.

Poi, il Sindaco orgoglioso del percorso dell’evento ha affermato: “Portare questo format a Milano e nelle capitali europee significa portare Napoli e l’impresa napoletana in ambito internazionale. Questo ci dà una grande soddisfazione e un grande orgoglio, ma non ci deve meravigliare perché questa dovrebbe essere la normalità. Noi siamo una città che ha sempre avuto una grande dimensione internazionale e che può vincere nel mondo. A volte ne sono consapevoli più i non napoletani che noi; quindi, finalmente stiamo acquisendo questa consapevolezza e vinceremo in casa e in trasferta”.

Un incontro che viene celebrato da Coca-Cola in più occasioni, intrecciandosi con la città di Napoli, patria del famoso piatto, sin dagli scorsi mesi, e che proseguirà sino a fine aprile, anche grazie al concorso attivato in 18 paesi d’Europa “Prova a vincere premi da vero Pizza Lover con Coca-Cola”: con la possibilità di partecipare a una “Magic Experience” che si terrà a Napoli proprio nei giorni del Coca- Cola Pizza Village.

“Siamo emozionati di essere nuovamente coinvolti nelle attività di Pizza Village, per la prima volta nella nuova veste di Title Sponsor dell’evento”, ha dichiaratoMichele Vincitorio, Senior Marketing Manager Coca-Cola Italia. “Questo evento rappresenta un momento speciale di condivisione, valore che rispecchia perfettamente l’essenza del nostro marchio iconico e siamo orgogliosi di esserci per omaggiare un’eccellenza del Paese, la pizza, accompagnandola con l’inconfondibile gusto di Coca-Cola”.

Anche l’assessore al Turismo Teresa Armato ha sottolineato la valenza della kermesse: “La pizza non è soltanto un elemento identitario della nostra tradizione culinaria, ma proprio per la sua versatilità riesce ad essere sia un alimento da consumare al volo che un’occasione di aggregazione. Sotto questo aspetto, la decisione di tenere il Napoli Pizza Village alla Mostra d’Oltremare si è rivelata, già lo scorso anno, una scelta vincente. Sono certa che anche quest’anno, questo evento, che è uno dei più attesi, riscuoterà ampio consenso da parte del pubblico che avrà l’opportunità di trascorrere una piacevole serata grazie ai tanti appuntamenti in programma e alla variegata offerta di pizza proposta dai nostri qualificati pizzaioli”.

La manifestazione, che rafforza la partnership con Mulino Caputo, accoglierà Il lungo itinerario internazionale della Caputo Cup. “Un percorso – ha spiegato l’AD Antimo Caputo -, iniziato a marzo in Giappone, seguito dalla tappa di Las Vegas, e lanciato negli appuntamenti di Corea, Messico, Cile e Germania, che sta riscuotendo un grandissimo successo e ospiterà a Napoli un numero imponente di partecipanti in occasione del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo, nell’anno del centenario del Mulino. L’appuntamento con la XXI edizione della competizione, in programma dal 17 al 19 giugno alla Mostra d’Oltremare, vedrà, come di consueto l’organizzazione dell’APN – Associazione Pizzaiuoli Napoletani e conferma Napoli come un polo di attrazione internazionale per tutti i professionisti del mondo della pizza”.

Lorenzo Suraci, presidente RTL 102.5, ha sottolineato: “Da sempre siamo partner con il nostro Gruppo del Pizza Village, e anche quest’anno torneremo con i nostri programmi in diretta. Dopo essere riusciti nella grandissima impresa legata al trasferimento del palco dal lungomare alla Mostra d’Oltremare, siamo sicuri di rafforzare la dodicesima edizione”.

Accanto al Title Sponsor Coca-Cola e al Founding Partner Mulino Caputo, ci sarà il grande ritorno della Birra Ufficiale Peroni Nastro Azzurro, il Green Energy Partner A2A con cui Il Pizza Village si impegna a promuovere la sostenibilità e l’efficienza energetica alimentando l’evento con fonti rinnovabili e l’Official Sponsor Ciao il Pomodoro di Napoli.