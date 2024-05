Primavera Mozartiana alla Reggia di Caserta – 25 Maggio 2024 ore 17.30

Dopo l’ avvio con il concerto di sabato 18 maggio alla Cappella Palatina in concomitanza con la Notte Europea dei Musei, ospite d’eccezione Simon Zhu, Premio Paganini 2023, la Primavera Mozartiana alla Reggia di Caserta prosegue sabato 25 maggio alle ore 17.30 con il concerto dell’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio e con la partecipazione dell’oboista Hyun Jung Song, affermatesi nel 2023 all’International Oboe Competition di Tokyo e “in residence” presso l’Accademia dei Berliner Philarmoniker. In programma il Divertimento n.3 KV 138 e il celebre concerto in do maggiore KV 314 per oboe e orchestra, di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.82 / l’Orso di Franz Joseph Haydn. Composta nel 1786 ad Esterhazy, la Sinfonia è elencata come la prima delle sei sinfonie “parigine” di Haydn, così denominate perché commissionategli da “Les Concerts de la Loge Olympique” di Parigi, e ivi eseguita nel 1787 con strepitoso successo. La Primavera Mozartiana alla Reggia Vanvitelliana proseguirà nel mese di giugno con tre concerti degli ensemble dell’Orchestra; in programma trascrizioni cameristiche di brani sinfonici – prassi assai diffusa all’epoca, per una dimensione domestica del “fare musica” -, divertimenti per Harmonie Ensemble e concerti di autori napoletani dell’epoca di Mozart.

Dalla Reggia di Caserta la Primavera Mozartiana si spanderà anche “in Terra Laboris… sulla via di Mozart”, ideale riproposizione della presenza di Mozart in Terra di Lavoro del Maggio 1770: venerdì 24 maggio ad Aversa presso la Chiesa di S. Antonio con il recital Hyun Jung Song e domenica 26 maggio alle ore 10.45 a Capua presso la Chiesa di S. Domenico con la replica del concerto dell’Orchestra da Camera di Caserta e Hyun Jung Song…

I concerti alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta sono inclusi nel costo ordinario del biglietto di ingresso o abbonamento al Sito fino a esaurimento posti, mentre quelli in Provincia sono ad ingresso libero

___________________________

CALENDARIO

Sabato 25 maggio 17.30

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio direttore

Hyun Jung Song oboe

Premio International Oboe Competition of Japan 2023

W.A.Mozart

Divertimento n.3 in fa maggiore KV 138

Concerto per oboe e orchestra KV 314

F.J.Haydn

Sinfonia n.82 L’Orso

__________________________________

Sabato 15 giugno 17.30

Ensemble

dell’Orchestra da Camera di Caserta

Pocket Orchestra

grandi sinfonie per piccoli ensemble

F.J.Haydn

Sinfonia n.94 La Sorpresa

Sinfonia n.104 London

trascrizione per flauto e archi di J.P.Salomon

______________________________________

Sabato 22 giugno 17.30

Ensemble

dell’Orchestra da Camera di Caserta

Divertissement

W.A.Mozart & F.J.Haydn

Divertimenti per Harmonie Ensemble

______________________________________

Sabato 29 giugno 17.30

Ensemble

dell’Orchestra da Camera di Caserta

…a Napoli…al tempo di Mozart

Hasse, Barbella, Cimarosa, Giuliano, Fiorenza

concerti per mandolino e per violoncello

parti solistiche a cura di

Raffaele Sorrentino violoncello

Raffaele Esposito mandolino

Premio delle Arti 2023

____________________________

Primavera Mozartiana… oltre la Reggia

in Terra Laboris … sulla via di Mozart

17 maggio > 30 giugno

Aversa / Capua / Teano / Sessa Aurunca

_________________________________________

INFO

I concerti sono inclusi nel costo ordinario del biglietto di

ingresso o abbonamento al Sito fino a esaurimento posti.

L’accesso alla Cappella Palatina è consentito sei seguenti orari:

Concerto 18 maggio – ore 19.30

Concerti 25 maggio – 15,22,29 giugno – ore 17.00

Il biglietto è acquistabile online su

https://ticketone.it./artist/reggia-caserta

oppure in biglietteria in sede.

BIGLIETTI

Concerto 18 maggio ore 20.00 – Notte Europea dei Musei – fascia oraria dalle 19.30

Consulta il sito https://ticketone.it./artist/reggia-caserta/

Concerti 25 maggio – 15,22,29 giugno – ore 17.30

(fascia oraria dalle 17.00)

Intero – Appartamenti 5.00 euro (+1,00 per acquisto online)

Ridotto – 2,00 euro (+1,00 per acquisto online)

(per i cittadini comunitari dai 18 ai 25 anni)

Agli abbonati Reggia Card 2023 non è richiesta la prenotazione.

Stessa procedura è richiesta per gli aventi diritto alla gratuità, i quali, in biglietteria alla Reggia, o su

https://ticketone.it./artist/reggia-caserta/, devono selezionare GRATUITO ed esibire all’ingresso la

documentazione comprovante il diritto all’ingresso gratuito.

HANNO DIRITTO ALL’INGRESSO GRATUITO

Minori di 18 anni;

Persone con disabilità;

Gruppi scolastici accompagnati dai loro insegnanti;

Insegnanti a tempo determinato e indeterminato;

Studiosi, docenti e studenti universitari delle scuole del MIC,

delle accademie di belle arti, dei corsi di laurea,

post-universitari e dottorati di ricerca delle facoltà di

Architettura, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze della

Formazione, Lettere e Filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico;

Giornalisti italiani e stranieri;

Personale del Ministero della Cultura;

Membri International Council of Museums (ICOM);

Operatori del volontariato per attività in convenzione con il MIC;

Cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE

_____________________

Contact

orchestracaserta@virgilio.it

0823361801

www.autunnomusicale.com

info@autunnomusicale.com

fb: autunnomusicale