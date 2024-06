“Romeo e Giulietta” torna nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore dal 7 giugno

“Romeo e Giulietta” torna nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, con la regia di Domenico Maria Corrado, venerdì 7 giugno alle 21:00, in replica sabato 8 e domenica 9 alla stessa ora.

Una storia d’amore che ha attraversato i secoli, un racconto di passione immortale che continua a toccare i cuori di ogni generazione: “Romeo e Giulietta” prende vita tra le antiche mura del chiostro di San Lorenzo Maggiore a Napoli, in una commedia musicale indimenticabile.

Una storia d’amore immortale in un luogo storico. A 8 anni dall’enorme successo dell’ultima messa in scena, torna la rappresentazione di Romeo e Giulietta in una location d’eccezione: il meraviglioso Chiostro di San Lorenzo Maggiore di Napoli. Tra le opere teatrali più classiche, “Romeo e Giulietta” è la più grande e famosa tragedia di William Shakespeare, conosciuta praticamente da tutti.

“Romeo e Giulietta”, nel tempo, è diventato l’archetipo dell’amore impossibile: è la storia d’amore più resistente nella memoria storica dell’umanità, senza luogo né tempo. La lotta antica tra le due famiglie, già note a Dante nel Purgatorio, porta i due giovani innamorati all’esasperazione: sono pronti a tutto, pur di amarsi liberamente, anche a mettersi contro i propri parenti.

La storia di un amore così bello quanto tragico prende vita in uno degli scenari più suggestivi della città, il Chiostro di San Lorenzo Maggiore, un luogo risalente al XIV secolo dove il passato incontra il presente, in un abbraccio di bellezza storica e arte performative. Una serie di serate magiche in cui gli artisti sul palco trasporteranno il pubblico direttamente all’epoca di Shakespeare.

“Romeo e Giulietta” al Chiostro di San Lorenzo Maggiore è uno spettacolo a cura di Domenico Maria Corrado, musiche e canzoni sono di Salvatore Vangone,le scene di Mario Paolucci, i costumi di Maria Pennacchio.

L’evento è organizzato da Tappeto Volante, Vivere Napoli e il Complesso di San Lorenzo Maggiore.



Romeo e Giulietta nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore

Venerdì 7 giugno ore 21:00

Sabato 8 giugno ore 21:00

Domenica 9 giugno ore 21:00

Piazza San Gaetano, 316, 80138 Napoli NA, Italia

Link per l’acquisto https://www.bitusmagazine.it/it/didattica-fuori-la-classe/romeo-e-giulietta-nel-chiostro-di-san-lorenzo-maggiore

Personaggi – interpreti

ROMEO – Umberto Serra

GIULIETTA – Aurora Benitozzi

PRINCIPE DELLA SCALA – Enzo Varone

MONNA CAPULETI – Laura Tropeano

MESSER CAPULETI- Rodolfo Medina

FRATE LORENZO – Antonio D’Avino

NUTRICE – Francesca Iovine

MERCUZIO – Salvatore Mangiacapra

ROSALINA – Annalisa Barbato

BENVOLIO – Antimo Buonanno

MONNA MONTECCHI – Pina Giarmanà

PARIDE – Esmeraldo Napodano

PIETRO – Andrea De Ruggiero

TEBALDO – Dario De Gregorio

Danzatrice – Monica Caruso

Danzatore – Giampiero Trimaldi

Danzatrice – Florenza Napolano

Danzatore – Guglielmo Schettino

Colonna Sonora originale Salvatore Vangone

Coreografie – Monica Caruso

Costumi – Anna Giordano by Laboratorio Maria Pennacchio

Scene – Mario Paolucci

Disegno luci – Franco Polichetti

Aiuto regia – Adelaide Oliano

Sarta di scena – Anna Pappacena

Assistenti musicali Marco Matrone e Luigi Ambruoso

Amministratrice Laura Alfano

Ufficio Stampa – Emma di Lorenzo

Organizzazione generale: Sergio Noviello per Grande Napoli – Roberto de Rosa per Art – Aperitif

Adattamento e Regia – Domenico Maria Corrado