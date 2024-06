Arredare la casa al mare con le collezioni in gres di Casalgrande Padana

Arredi in rattan o legno, finiture realizzate in raffa o corda, tessuti in fibre naturali, tavolini, divanetti e poltroncine in vimini, comode sedute con morbidi cucini disseminati qua e là, vasi in terracotta, essenze profumate, cesti in liuta, lampade, lanterne, candele, piante rampicanti e fiori colorati, sono i complementi d’arredo che non possono mai mancare nell’arredo di una casa al mare.

I colori da preferire per un arredo in stile marittimo sono da ricercare tra le diverse nuances che ricordano il mare e il cielo come l’azzurro o il blu profondo, oppure il bianco che riflette la luminosità dei raggi ed è utile per mantenere freschi gli ambienti costantemente esposti al sole, ma anche il perla, l’avorio, il beige e il color sabbia.

I pavimenti tipici di una casa al mare sono invece composti da piastrelle in gres ad effetto legno sbiancato, effetto pietra oppure color pastello nelle sfumature del blu e dell’azzurro. Anche le cementine, ceramiche d’ispirazione araba, spagnola e italiana, composte da tenui effetti cromatici ed eleganti motivi geometrici, rappresentano un must su cui puntare per donare alla propria casa un sapore tutto mediterraneo. Il gres porcellanato unisce infatti le eccellenti qualità estetiche alle elevate caratteristiche tecniche garantendo elevati standard in termini di durabilità e funzionalità.

Colori distensivi e delicate vibrazioni cromatiche si uniscono alle eccellenti qualità del gres porcellanato per rivestire ogni tipologia di superficie in interno e in esterno, a pavimento e a rivestimento. Grazie alla disponibilità dello spessore di 20 mm, le collezioni in gres porcellanato di Casalgrande Padana possono essere posate in esterno anche direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi per la progettazione di ambienti total look, in perfetta continuità cromatica e materica con gli spazi interni. Versatili, funzionali, composte esclusivamente da materie prime naturali, anallergiche, antibatteriche, ignifughe e completamente riciclabili, le lastre ceramiche di Casalgrande Padana trovano impiego, oltre che a pavimento e a parete anche come complemento arredo per il rivestimento di lavabi, piatti doccia, mensole, piani di lavoro, pensili e tavoli.