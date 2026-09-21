Sanremo 2027, il Dream Team scalda i motori: formazione, stelle e benessere verso il Festival

Sul Litorale Domitio due giorni intensi di alta formazione dedicate ai professionisti selezionati da Dream Massage, per l’undicesima edizione del progetto che puntualmente è legato al Festival di Sanremo, come già è stato nelle dieci precedenti edizioni.

Prima ancora delle luci del Teatro Ariston, dei riflettori e delle grandi star, c’è quindi chi lavora sodo dietro le quinte, per regalare benessere, energia ed emozioni”, dichiara il patron del Dream Team Stefano Serra, “tra nutrizione, astrologia, estetica e grandi eventi, prende forma il nuovo viaggio verso la Città dei Fiori”.

Tra i protagonisti dell’appuntamento Maria Teresa Caselli, Riccardo Sorrentino, Rosa Frezza e Mario Matteo Gallo. A seguire ci sarà un prossimo step nella ridente città di Riccione, prima della partenza per Sanremo in occasione dell’edizione 2027 del Festival della Canzone Italiana.

Il 13 e 14 settembre il prestigioso Hotel Premiere, che ha sede sul litorale Domitio, ha ospitato un appuntamento che ha riunito professionisti e nuovi candidati provenienti da diverse parti d’Italia, chiamati a confrontarsi con alcune eccellenze del mondo del benessere, della nutrizione, dell’estetica e della comunicazione. “Un percorso che va ben oltre il semplice massaggio: Dream Massage è formazione, ricerca, contaminazione tra competenze e soprattutto attenzione alla persona” prosegue Serra.

LA SCIENZA DEL BENESSERE

Tra i più importanti appuntamenti delle due giornate, la docenza della professoressa Maria Teresa Caselli, biologa nutrizionista, già presidente dei Biologi del Piemonte e consulente delle Terme di Saint-Vincent. Caselli ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle più recenti tecniche nutrizionali e dei nuovi test dedicati allo stress, offrendo una prospettiva nella quale la preparazione scientifica incontra una dimensione profondamente umana.

“Un approccio che ha lasciato il segno nei professionisti presenti, chiamati a comprendere come il benessere non possa essere ridotto a una singola tecnica, ma debba diventare un percorso costruito intorno alla persona” dichiara la Caselli, “il tutto riassunto in tre parole: donare, amare e curare.”

QUANDO IL MASSAGGIO INCONTRA LE STELLE

Spazio anche al particolare mondo del “Massaggio delle Stelle”, una tecnica che punta sulla personalizzazione del trattamento attraverso le caratteristiche associate al segno zodiacale.

A raccontarne la genesi è stato Riccardo Sorrentino, tra i nomi più conosciuti dell’astrologia italiana, protagonista nel corso della sua carriera di numerose esperienze televisive e iniziative legate all’astrologia e allo sport, nell’ambito di un programma di successo curato da Piero Chiambretti mandato in onda dalla Rai.

La parte pratica è stata affidata a Rosa Frezza, responsabile tecnica di Dream Massage, che ha trasformato la teoria in un’esperienza concreta. “L’idea alla base è quella di rendere il trattamento sempre più personalizzato: non una proposta standard, ma un’esperienza costruita sulle caratteristiche e sulle esigenze della persona” afferma con soddisfazione e visibilmente emozionata Rosa.

LA BELLEZZA GUARDA A NAPOLI

Quando il tema è la bellezza, il collegamento con i grandi eventi internazionali diventa naturale. A impreziosire l’appuntamento è stata anche la presenza del dottor Mario Matteo Gallo, direttore di marketing di Cerqua Production, realtà protagonista di Miss Europe Continental, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alla bellezza e al fashion entertainment, i cui contenuti sono distribuiti anche attraverso Amazon Prime. Un altro tassello di un progetto che mette insieme mondi apparentemente diversi ma accomunati da un elemento: la capacità di trasformare professionalità, immagine e benessere in una vera esperienza.

I PROFESSIONISTI DIRETTI A SANREMO

Dieci sono i professionisti che compongono il Dream Team e che si preparano a vivere l’esperienza dell’edizione 2027 dell’appuntamento sanremese: Annalisa Eutizi, Riccardo Spurio, Teresa Soprano, Giuseppe Gisoldo, Francesco Pacciani, Angelica Sansone Esposito, Fabiana Forlenza, Nika Kuznetsnova, Claudia Spinetti, Nadia Lai, Immacolata Vicedomini. Dieci professionisti che rappresentano il volto della nuova squadra chiamata a scendere in campo durante la settimana del Festival per occuparsi del benessere di artisti, giornalisti e addetti ai lavori. Un gruppo eterogeneo, proveniente da diverse realtà italiane, che ha davanti a sé un obiettivo comune, quello di arrivare preparato al grande appuntamento portando sul palcoscenico, questa volta dietro le quinte, competenza, passione e umanità.

LA TAPPA DI RICCIONE

Il conto alla rovescia continua. Il prossimo appuntamento formativo è fissato per il 13, 14 e 15 novembre, all’Hotel Ambasciatori Spa & Resort di Riccione, dove il Dream Team affronterà l’ultima fase della preparazione. Anche in questa occasione sarà presente il supporto di Life Excellence Spa World, ente di formazione riconosciuto da ben 96 Paesi nel mondo, capitanato dal dottor Andrea Bovero, da anni vicino al progetto formativo Dream.

E poi ci sarà una grande sorpresa. “La location che accompagnerà il progetto verso Sanremo 2027 è ancora Top Secret”, prosegue Stefano Serra, “Possiamo anticipare però che sarà una delle location più prestigiose scelte negli undici anni di storia del Dream Massage.”

“Il viaggio, dunque, è appena cominciato. Prima le mani, poi il cuore. Prima la formazione, poi il palcoscenico. Perché a Sanremo, anche dietro le quinte, ogni dettaglio può fare la differenza. E colgo l’occasione per ringraziare sempre Vincenzo Bosso per le riprese, e Exit.com, ancora una volta a fianco di questo progetto, per raccontare e trasformare in immagini un percorso fatto di emozioni, sogni e professionalità” conclude Serra.

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