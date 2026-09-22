Ecoansia, lo psichiatra: “Necessaria una diversa sensibilità da parte delle istituzioni”

Vincenzo Barretta, direttore scientifico del Centro Noesis: “Se è vero che la prima difesa spetta all’individuo, è altrettanto vero che è necessaria una buona comunicazione dall’alto per non trasformare le giuste preoccupazioni in un problema sociale”. L’esempio Bagnoli.

NAPOLI – «Sempre più persone arrivano da noi con difficoltà a gestire l’ecoansia, ossia l’ansia generata dai problemi ecologici e ambientali su scala locale e globale. Dopo un’estate complessa per le conseguenze del cambiamento climatico, ora dal territorio arrivano segnalazioni di persone preoccupate per ciò che accade vicino casa. I lavori a Bagnoli e i roghi a rischio tossicità, non ultimo quello di ieri sera a Napoli Est, generano preoccupazioni e angosce che vanno gestite per non pregiudicare la qualità della vita». Lo afferma Vincenzo Barretta, psichiatra e direttore scientifico del Centro Noesis di Napoli.

«Ci sono due livelli di intervento per gestire quella che a tutti gli effetti è una nuova forma di disagio psicologico. Non si tratta di una diagnosi, dato che non compare nel DSM-5-TR né nell’ICD-11, ma di una condizione che la letteratura scientifica studia da anni e che l’American Psychological Association, già nel 2017, descriveva come una paura cronica del disastro ambientale», spiega Barretta. «Oggi le persone la vivono con maggiore sensibilità rispetto al recente passato, perché è cambiata la consapevolezza di enormi fasce di popolazione: uno studio pubblicato già nel 2021 su The Lancet Planetary Health, condotto su diecimila giovani di dieci Paesi, Italia compresa, ha rilevato che per il 45% di loro queste preoccupazioni pesano negativamente sulla vita quotidiana».

«Il primo livello è personale. Quando il problema ambientale è sotto casa, i trigger sono concreti: l’odore acre, la colonna di fumo, le immagini del cantiere. Il filosofo Glenn Albrecht ha dato un nome a questa sofferenza, la solastalgia, cioè il disagio di chi vede degradarsi il luogo in cui vive senza bisogno di allontanarsene. A renderla difficile da gestire sono soprattutto l’incertezza e la sensazione di non avere alcun controllo sulla minaccia: si entra in uno stato di ipervigilanza, si rimugina, si controllano di continuo notizie e bollettini. Il lavoro da fare è distinguere ciò che dipende da noi da ciò che non ne dipende, e riportare la preoccupazione alla sua funzione originaria, che è spingerci ad agire, non paralizzarci», prosegue lo psichiatra. «C’è poi il meccanismo perverso dei social network, i cui algoritmi alimentano bias cognitivi noti. Chi ha mostrato interesse per la bonifica di Bagnoli perché preoccupato dai dragaggi verrà presumibilmente raggiunto da un flusso crescente di contenuti sullo stesso tema, e le piattaforme premiano quelli più divisivi e più carichi di emozioni, perché generano più interazioni. Scattano così il bias di conferma, che ci porta a cercare e ricordare le informazioni che danno ragione alle nostre paure, e l’euristica della disponibilità, per cui un rischio ci sembra tanto più probabile quanto più spesso ce lo vediamo passare davanti. Chi è già entrato in questo vortice difficilmente riesce a uscirne con uno sguardo obiettivo».

La questione, per Barretta, non si esaurisce però nella sfera privata. «Se è vero che la prima difesa spetta all’individuo, è altrettanto vero che è necessaria una buona comunicazione dall’alto per non trasformare le giuste preoccupazioni in un problema sociale. L’amministratore ha il dovere, da buon padre di famiglia, di occuparsi dei cittadini tenendo conto di aspetti della salute collettiva che un tempo erano sottovalutati, e la salute emotiva e comportamentale è uno di questi».

Per arginare quelle che «rischiano di diventare vere escalation sociali», serve dunque «una diversa sensibilità da parte delle istituzioni nella comunicazione verso i cittadini». L’esempio più vicino è proprio Bagnoli, mentre nelle scorse ore è stato firmato il protocollo d’intesa che istituisce in via sperimentale l’Osservatorio Salute per l’area Bagnoli-Coroglio e la X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta. «Pur dando per assunto che i lavori si stiano svolgendo in totale sicurezza, quale messaggio passa se alle immagini allarmanti si risponde istituendo un osservatorio sulla salute solo a giochi quasi fatti? È il classico caso in cui, nel tentativo di rassicurare, si ottiene l’effetto opposto: insinuare in un cittadino già spaventato l’idea che le sue paure siano più che fondate».

La risposta, secondo il direttore scientifico di Noesis, passa dalla comunicazione. «Non a caso, nella terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi d’ansia, uno dei primi passi è la psicoeducazione: spiegare alla persona cosa le sta accadendo riduce l’incertezza, che dell’ansia è il principale carburante. Sullo stesso principio si fondano le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla comunicazione del rischio, che chiedono alle istituzioni di informare presto, in modo trasparente e dichiarando apertamente anche ciò che ancora non si sa. In letteratura si parla di amplificazione sociale del rischio: quando le informazioni ufficiali mancano o arrivano in ritardo, la percezione del pericolo cresce di bocca in bocca e di post in post, indipendentemente dal pericolo reale. Servono specialisti dedicati nelle amministrazioni cittadine, regionali e nazionali, capaci di intercettare questi segnali, di comunicare con rigore e semplicità cosa accade durante un determinato evento e di non sottovalutare ciò che arriva dai territori, sul piano della salute fisica come di quella mentale».

«Solo coinvolgendo gli esperti e dando risposte chiare e puntuali su cosa accade, su cosa è stato messo in campo, sulle misurazioni adottate e sugli indicatori monitorati da cui dipende un fondato rischio per la salute, si potrà rispondere a cittadini che chiedono di stare bene. Cittadini che oggi, tra un clima impazzito e paure che si insinuano in maglie sempre più larghe, non riescono a esercitare pienamente il loro diritto al benessere», conclude Barretta.

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