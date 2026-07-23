Sport F1 GP di Belgio: Antonelli vince davanti a Leclerc e Verstappen. Russell ritirato.

di Carolina Viola

A Spa-Francorchamps, l’università della Formula 1, Andrea Kimi Antonelli si laurea a pieni voti: porta a casa la quinta vittoria stagionale e si conferma leader del mondiale. Alle sue spalle, un favoloso Charles Leclerc piazza la sua Ferrari in seconda posizione, dopo aver accarezzato il sogno della vittoria conducendo la gara per alcuni giri, favorito da una Virtual Safety Car per detriti in pista. Tra i due ne è nata una lotta serrata fin sotto la bandiera a scacchi con il trionfo del pilota italiano. Con questo successo, Antonelli raggiunge le sei vittorie in Formula 1 di Patrese. Diventa così il secondo pilota italiano più vincente di sempre nella competizione, alle spalle di Alberto Ascari, che nel 1952 riuscì a conquistare lo stesso numero di trionfi in un solo anno. Completa il podio il leone Max Verstappen con una gara abbastanza regolare ed un corpo a corpo alla partenza con Kimi Antonelli che ha fatto sognare i tifosi. Lewis Hamilton si piazza quarto nonostante la penalità di 5 secondi dovuta ad un incidente nelle prime curve coinvolgendo la Mercedes di George Russell, costretto al ritiro. L’attuale campione del mondo Lando Norris, nonostante la penalità di 10 posizioni per aver cambiato la Power Unit, dalla tredicesima risale fino alla settima posizione. Oscar Piastri, invece, si piazza quinto. In sesta la Red Bull di Hadjar, autore di una grande prestazione che lo ha visto recuperare quindici posizioni. Gabriel Bortoleto conclude in ottava seguito dalla Racing Bulls di Lindblad che continua a essere costante. In decima Franco Colapinto davanti al compagno di squadra Pierre Gasly. Ritirati Sergio Pérez e Lance Stroll

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…