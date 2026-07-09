Terra di Lavoro, il ciclo “Mozart e C.” di Summer Concert attraversa i luoghi d’arte 

Summer Concert 2026

Mozart & C. / Luglio al Museo

Percussion Sound / Antiqua

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Summer Concert 2026: il ciclo “Mozart & C.”

attraversa i luoghi d’arte della Terra di Lavoro

Due concerti itineranti dedicati al genio di Salisburgo

tra la Reggia di Caserta, Sessa Aurunca, Teano e Capua.

La rassegna Summer Concert 2026 entra nel vivo della sua programmazione con il ciclo intitolato “Mozart & C.”, che propone due concerti ispirati alla figura e alle suggestioni musicali del grande compositore austriaco.

Il primo dei due concerti in programma vedrà protagonista l’Archi Ensemble dell’Orchestra da Camera di Caserta, composto dai violinisti Alessandro Siniscalco e Rossella Graniero, dal violista Antonio Mastroianni, dal violoncellista Andrea D’Angelo e da Mattia Raimo al mandolino.

La formazione eseguirà un repertorio che mette in relazione il Quartetto per archi numero 1 KV 80 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quartetto per archi opera 33 numero 3, noto come L’Uccello, di Franz Joseph Haydn, integrando l’ascolto con il Concerto per mandolino, violini e basso di Johann Adolph Hasse e l’omonima composizione di Emanuele Barbella.

Il concerto sarà replicato in tre location d’eccezione. Prima data è quella di giovedì 9 luglio alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Carlo Borromeo a Sessa Aurunca. Il giorno successivo, venerdì 10 luglio alle ore 17.30, il concerto si sposterà nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta, per poi concludere il suo itinerario domenica 12 luglio alle ore 11.15 all’interno del Museo Archeologico di Teanum Sidicinum a Teano.

Il secondo appuntamento del ciclo cameristico si terrà invece lunedì 13 luglio alle ore 20.00 a Capua, nella cornice barocca della Chiesa di San Domenico. Questo concerto vedrà esibirsi il violinista Alberto Costagliola al violino barocco e Giuseppe Granatello al clavicembalo, entrambi solisti d’eccezione selezionati nell’ambito delle audizioni per la vetrina Summer Concert Young 2026.

Il programma musicale della serata offrirà una panoramica sulla letteratura strumentale del Settecento attraverso l’esecuzione delle Variazioni sul tema della Follia di Alessandro Scarlatti, della Sonata III opera 3 di Fedele Fenaroli, della Fantasia numero 9 TWV 40:22 di Georg Philipp Telemann, nonché della Sonata IV opera 1 di Giovanni Antonio Piani e della Sonata IV opera 24 di Tommaso Giordani.

I concerti si inseriscono nell’ambito di Summer Concert, la rassegna promossa dall’Associazione Anna Jervolino insieme all’Orchestra da Camera di Caserta, che fino al 22 agosto anima l’intero territorio della Terra di Lavoro, valorizzando siti di eccezionale interesse storico, archeologico e monumentale.

La manifestazione gode del sostegno istituzionale del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Campania. La realizzazione del festival si avvale inoltre di una vasta rete di collaborazioni e contributi territoriali, tra cui spiccano la Reggia di Caserta nell’ambito dei bandi di valorizzazione partecipata, la Direzione Regionale Musei della Campania, la Provincia di Caserta, il Museo Campano di Capua, le amministrazioni comunali di Carinola e Sessa Aurunca, le Proloco di Aversa e Carinola, l’Associazione Mozart, la Confraternita e Monte di San Carlo Borromeo di Sessa Aurunca, gli Amici della Reggia, le Confraternite del Santissimo Rosario di Capua e dell’Immacolata di Aversa, e l’associazione MusicAma Calabria.

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