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“TRIONFI & CAVALLI” – ALLA LIBRERIA FELTRINELLI DI NAPOLI PRESENTAZIONE DEL NUOVO LAVORO EDITORIALE DI SALVATORE SCHIAVONE

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Il 12 ottobre alla Libreria Feltrinelli di Napoli (Piazza Garibaldi interno stazione centrale). Un confronto tra istituzioni e appassionati del settore ippico. 
Lunedì 12 ottobre, dalle ore 17:30, nella suggestiva cornice della Feltrinelli, si ospiterà la presentazione nazionale del libro “Trionfi & Cavalli” (Cacucci Editore), scritto da Salvatore Schiavone, già Comandante P. L., Divulgatore, Saggista e Dirigente dello Stato. 
Coordinerà il dibattito, la Giornalista Lucia Grimaldi.
con la partecipazione di:
il Ph.D. Giuseppe Parise 
Responsabile Assicurazione Qualità Agroalimentare Head of Gruppo Parise e HACCP Sistem Group 
Prof. Flavio Boccia
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli, Parthenope
Roberto Toniatti 
Presidente ANACT
Dr. Concetto Mazzarella 
Direttore Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa
Dr. Raffaele Pappalardo 
Esperto di settore
Comandate dott. Salvatore Schiavone
Autore del Libro
On. Gennaro Sangiuliano
Scrittore, già Ministro della Cultura 

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