“TRIONFI & CAVALLI” – ALLA LIBRERIA FELTRINELLI DI NAPOLI PRESENTAZIONE DEL NUOVO LAVORO EDITORIALE DI SALVATORE SCHIAVONE

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Il 12 ottobre alla Libreria Feltrinelli di Napoli (Piazza Garibaldi interno stazione centrale). Un confronto tra istituzioni e appassionati del settore ippico.
Lunedì 12 ottobre, dalle ore 17:30, nella suggestiva cornice della Feltrinelli, si ospiterà la presentazione nazionale del libro “Trionfi & Cavalli” (Cacucci Editore), scritto da Salvatore Schiavone, già Comandante P. L., Divulgatore, Saggista e Dirigente dello Stato.
Coordinerà il dibattito, la Giornalista Lucia Grimaldi.
con la partecipazione di:
il Ph.D. Giuseppe Parise
Responsabile Assicurazione Qualità Agroalimentare Head of Gruppo Parise e HACCP Sistem Group
Prof. Flavio Boccia
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli, Parthenope
Roberto Toniatti
Presidente ANACT
Dr. Concetto Mazzarella
Direttore Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa
Dr. Raffaele Pappalardo
Esperto di settore
Comandate dott. Salvatore Schiavone
Autore del Libro
On. Gennaro Sangiuliano
Scrittore, già Ministro della Cultura
Il Mezzogiorno Info usa Accessibility Checker per monitorare l'accessibilità del nostro sito web.