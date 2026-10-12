“TRIONFI & CAVALLI” – ALLA LIBRERIA FELTRINELLI DI NAPOLI PRESENTAZIONE DEL NUOVO LAVORO EDITORIALE DI SALVATORE SCHIAVONE

Il 12 ottobre alla Libreria Feltrinelli di Napoli (Piazza Garibaldi interno stazione centrale). Un confronto tra istituzioni e appassionati del settore ippico.

Lunedì 12 ottobre, dalle ore 17:30, nella suggestiva cornice della Feltrinelli, si ospiterà la presentazione nazionale del libro “Trionfi & Cavalli” (Cacucci Editore), scritto da Salvatore Schiavone, già Comandante P. L., Divulgatore, Saggista e Dirigente dello Stato.

Coordinerà il dibattito, la Giornalista Lucia Grimaldi.

con la partecipazione di:

il Ph.D. Giuseppe Parise

Responsabile Assicurazione Qualità Agroalimentare Head of Gruppo Parise e HACCP Sistem Group

Prof. Flavio Boccia

Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli, Parthenope

Roberto Toniatti

Presidente ANACT

Dr. Concetto Mazzarella

Direttore Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa

Dr. Raffaele Pappalardo

Esperto di settore

Comandate dott. Salvatore Schiavone

Autore del Libro

On. Gennaro Sangiuliano

Scrittore, già Ministro della Cultura

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