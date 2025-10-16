Un evento da sogno a Villa Vazia per i 18 anni di Chiara Petrone

C’è chi compie diciotto anni e chi li trasforma in un autentico sogno da ricordare per sempre. È il caso di Chiara Petrone, che ha festeggiato il suo attesissimo traguardo domenica 12 ottobre nella splendida cornice di Villa Vazia, a Torregaveta – Bacoli, circondata dall’affetto di parenti e amici in un’atmosfera magica e scintillante.

L’elegante location, curata nei minimi dettagli dal team di Sole Ricevimenti e dalle organizzatrici e event planner di ST Emotion, ha accolto gli invitati in una serata che ha unito emozione, eleganza e divertimento. L’ingresso trionfale della festeggiata, in un abito mozzafiato firmato Salvatore Pappacena, è stato accolto da un applauso caloroso e da un gioco di luci e suoni che ha reso l’atmosfera da fiaba.

Il look di Chiara è stato completato dal make-up e dall’hair styling impeccabile di Rorio (Salone Royal), che ha esaltato la naturale bellezza della protagonista della serata.

A rendere l’evento ancora più spettacolare ci hanno pensato, Planet Stand Creation, Accendi un Sogno e Fabio Barbato, che hanno curato la scenografia, le luci e l’intrattenimento, regalando momenti di pura magia e divertimento. Emozionante anche il momento della torta, tra sorrisi, musica e un cielo stellato.

La serata ha raggiunto il suo apice con l’arrivo a sorpresa del celebre cantante Rosario Miraggio, che ha regalato alla festeggiata un’esibizione indimenticabile tra un mix di emozione e lacrime, rendendo l’atmosfera ancora più intensa e carica di sentimento.

Un ringraziamento speciale va anche a Daniele Di Salvo e Donato Morra della D Agency per la regia artistica dell’evento, che hanno saputo orchestrare con maestria ogni dettaglio, rendendo la festa perfetta sotto ogni punto di vista.

Visibilmente commossa, Chiara Petrone ha voluto dedicare parole di profonda gratitudine ai suoi genitori, Rossella Montagna e Tommaso Petrone e il fratello Francesco, imprenditori di grande cuore e sensibilità, che con il loro amore e il loro impegno hanno reso possibile un sogno così meraviglioso: “Ringrazio mamma e papà per aver realizzato tutto questo. È stato il dono più bello che potessi ricevere, una serata che porterò per sempre nel cuore”.

Un diciottesimo indimenticabile, elegante e scintillante, che resterà impresso nel cuore di tutti gli ospiti e nella memoria della splendida Chiara Petrone, vera protagonista di una notte da sogno.