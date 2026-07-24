Youth Impact, il nuovo progetto Erasmus+ per la partecipazione civica dei giovani

Otto organizzazioni europee unite in un unico consorzio per rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e sostenerli nel diventare membri attivi delle proprie comunità. È l’obiettivo di Youth Impact – Engaging politics, building communities, il nuovo progetto finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, presentato con il codice di riferimento 101246712.

L’iniziativa nasce per rispondere a una serie di criticità che attraversano il continente: i bassi livelli di partecipazione politica giovanile, la crescente polarizzazione sociale, il divario di competenze e la disoccupazione giovanile, oltre alle difficoltà di accesso alle risorse nonostante la diffusione capillare degli strumenti digitali.

Quattro gli obiettivi che guidano il progetto: sviluppare forme innovative di cooperazione e networking tra organizzazioni giovanili; implementare attività ibride, online e offline, di rafforzamento delle competenze; promuovere l’empowerment di giovani, youth leaders, youth workers e volontari; favorire la costruzione di comunità attraverso scambi giovanili e festival tematici.

Il percorso prenderà il via con un kick-off meeting a febbraio 2026, a cui seguiranno lo sviluppo di strategie di coinvolgimento online e offline, programmi di formazione per attivatori di comunità, scambi giovanili internazionali e festival dedicati alla partecipazione civica, oltre ad attività di advocacy politica con la redazione di position papers.

I numeri dell’impatto atteso danno la misura dell’ambizione del progetto: 1.168 giovani coinvolti e formati, 32 youth workers e youth leaders formati, 8 webinar tematici, 2.800 cittadini raggiunti attraverso scambi giovanili e festival, 8 position papers con raccomandazioni politiche basate sulle esperienze e sulle prospettive dei giovani.

Tre le direttrici attorno a cui ruotano i messaggi chiave dell’iniziativa: l’empowerment dei giovani per rafforzare le competenze utili alla partecipazione civica, la costruzione di reti giovanili europee capaci di mettere in connessione organizzazioni e comunità in tutto il continente, la trasformazione delle voci dei giovani in azione concreta, dalla partecipazione all’impatto sulle politiche pubbliche.

«Ogni generazione ha la propria voce», si legge nella nota diffusa dal consorzio. «Youth Impact mira a garantire che i giovani in tutta Europa abbiano l’opportunità, le competenze e gli strumenti per far sì che quella voce venga ascoltata e si traduca in un cambiamento positivo».

A comporre il partenariato sono otto realtà attive in diversi Paesi europei: Ets Twoplustwo, capofila del progetto, insieme a Teatro Metaphora, Hodinah, Rural Youth Europe, Fire, Trys, Active Youths Western Macedonia e Creatorium.

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