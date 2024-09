Venezia 81: a Lina Sastri, Madalina Ghenea e Devin Devasquez il “Premio Cinema e Industria 2024”

L’evento organizzato da Bros Group Italia che dà risalto a produttori, imprese ed investitori che sostengono il cinema

Serata di gala al Grand Hotel Excelsior per la dodicesima edizione del Gran Galà “Premio Cinema e Industria”, venerdì 6 settembre durante l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Organizzato da Ronn Moss e Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia, il consueto appuntamento al Lido che dà risalto alle imprese e agli investitori italiani che sostengono le produzioni, oggi un binomio che rende possibile gran parte delle opere cinematografiche, presentato quest’anno dal giornalista Pascal Vicedomini.

Numerose le celebrità accorse all’evento per ritirare il sempre più prestigioso riconoscimento. Un meritato premio alla carriera è andato all’attore Massimo Boldi, per aver scritto numerose divertenti pagine della storia del cinema italiano. A Lina Sastri, artista a 360 gradi, è andato il riconoscimento come “Italian filmmaker dell’anno”; Madalina Ghenea ha ritirato il premio come “Global artist of the year”; a Sonia Nassery Cole come “Woman in global cinema”; Leikiè ha ritirato un premio per aver diretto il film “PAPmusic – Animation for Fashion” con la voce di Rudi Zerbi, presente all’evento.

Applausi per Fabrizio Crimi, premiato per aver prodotto il film “Poker Generation” con i protagonisti Andrea Montovoli, Piero Cardano e la stessa Lina Sastri, opera che dopo una uscita in sala bloccata da una ingiusta interrogazione parlamentare andrà presto su piattaforma e nei festival.

Award per il produttore Antonio Avati, per Nicola Giuliano premio Oscar per “La Grande Bellezza”, per Rossella Facchinetti dell’Associazione Prevenzione Donna che ha presentato lo spot “Io Scelgo”, per Anna D’Elia dell’Amaro D’Annata, per Vincenzo Savarrese di Idola Parrucchieri, per Alessandra Grimoldi della Maison Abbigliamento, e per l’artista Ivano Facchetti.

A sorpresa riconoscimento per l’impegno come produttrice anche per Devin Devasquez, ricevuto dalle mani del marito Ronn Moss, la quale ha annunciato l’inizio delle riprese della serie “My Beautiful life”.

Riconoscimenti speciali per la regista e attrice Samantha Casella per il successo ottenuto oltreoceano con il film “Santa Guerra” e per l’attesa legata alla sua seconda opera “Katabasis” e all’attore Emilio Franchini che, negli ultimi anni, ha interpretato numerosi film a livello internazionale. Per la sezione TV, la produttrice Monica Bartolucci ha ritirato il premio per il programma di Rai2 “Love Game, il gioco dell’amore”, eletto “Miglior dating-show del 2024”.

Determinante per il notevole riscontro ottenuto dal format, ideato da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, è stato Angelo Maietta, che ha offerto la propria consulenza legale e curato le relazioni istituzionali e strategiche, che lo scorso anno ha ritirato il Premio Cinema & Industria.

Per la sezione legata al Sociale, premi per due eccellenze del settore come Diego Righini e Paola Tassone, per la capacità di far crescere, di anno in anno, il successo di manifestazioni come il “Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera” e “Sorriso Diverso Venice Awards”. Dulcis in fundo, premi importanti anche per Giovanna Arnoldi di Otto&Mezzo Cashmere, Elena Cristiano di Chistian Of Roma, Giuseppe Scolari di Caffè dei mori, e alla Brand Consulting & Sponsoring Nadia Bravo.