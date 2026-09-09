Vulcano Buono, a rischio chiusura lo storico ristorante Serafina. Tutelare i 15 posti di lavoro

La società Sveva Ristorazione srl, titolare del marchio Serafina, interviene sulla questione che riguarda il proprio esercizio di ristorazione all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola (Napoli) e il mancato rinnovo, a sorpresa, del contratto di affitto.

Riepiloghiamo la vicenda: il legame tra il brand Serafina e il Vulcano Buono nasce fin dall’apertura del centro, nel dicembre 2007, quando la società sottoscrive con la proprietà della struttura commerciale un contratto di affitto di ramo d’azienda per la conduzione di un esercizio di ristorazione con l’insegna Serafina. Da allora, per quasi vent’anni fino a oggi, il ristorante si conferma presenza costante e riconoscibile all’interno del centro, contribuendo a costruirne l’identità e l’offerta gastronomica sin dai suoi primi passi. In prossimità della scadenza del contratto, fissata allo scorso 30 giugno 2026, la proprietà del Vulcano Buono concede una proroga fino al prossimo 15 settembre 2026, invitando espressamente Sveva Ristorazione a presentare un progetto di rinnovo dell’immagine e della proposta commerciale del locale, ai fini di una valutazione sul proseguimento del rapporto. Cosa che viene subito realizzata: confidando nella serietà di tale invito, la società si attiva rapidamente e incarica professionisti qualificati dell’elaborazione di varie proposte progettuali di rinnovamento.

Nonostante l’impegno profuso e le risorse investite a tal fine, arriva questo punto la sorpresa negativa per Sveva Ristorazioni srl, che aveva sostanzialmente convenuto i termini del nuovo rapporto: il centro commerciale Vulcano Buono, senza alcuna preventiva comunicazione, manifesta l’intenzione di non rinnovare più il contratto di affitto di ramo d’azienda, preferendo assegnare i locali a un diverso operatore del settore. Una decisione che, ove confermata, porterebbe alla chiusura definitiva dell’unico punto vendita della società – che opera esclusivamente all’interno del Vulcano Buono – con la conseguente perdita del posto di lavoro per i 15 dipendenti attualmente in organico.

L’amministratore della società Sveva Ristorazione, Gianpaolo Quagliata, spiega: “Siamo e restiamo disponibili a valutare qualsiasi strada che possa consentire alla nostra società la continuità aziendale all’interno del Centro Vulcano Buono, in maniera da salvaguardare così non solo il valore dell’azienda ma anche e soprattutto il posto di lavoro dei dipendenti della società. Ribadiamo la nostra piena disponibilità al dialogo con la proprietà del Centro commerciale nell’auspicio di individuare una soluzione condivisa che possa tutelare la continuità di un’attività storica del territorio, legata sin dalle origini alle sorti del Vulcano Buono, e al tempo stesso di mantenere i livelli occupazionali coinvolti, riservandoci comunque ogni iniziativa a tutela dei nostri diritti”.

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