XXXIV Festival Internazionale “I Luoghi della Musica”: al via gli appuntamenti del 5 e 6 agosto tra Gesualdo e San Potito Ultra

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Prosegue la XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, e riconosciuta dal Ministero della Cultura per il suo alto valore artistico e la capacità di coniugare il grande repertorio musicale alla valorizzazione del patrimonio storico dell’Irpinia. I prossimi due appuntamenti – in programma mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2026 – offriranno al pubblico un suggestivo viaggio sonoro che spazierà dal Barocco alla musica sudamericana. Di seguito il programma:
Gesualdo (AV) – Chiesa di San Nicola
Concerto in ricordo di Antonio Ratto, ricercatore gesualdino prematuramente scomparso
“DAL BAROCCO AL XX SECOLO”
Duo Alena&Josep (Alena Tikhmanovich, violoncello – Josep Manzano, chitarra)
In collaborazione con il Festival Internazionale di Musica di Gironès (Spagna)
L’organizzazione desidera ringraziare il Comune di Gesualdo, il Sindaco Domenico Forgione e l’Assessore alla Cultura Gianfranco Bianco per il sostegno, la collaborazione e la dedizione dimostrata nel rendere possibile la realizzazione di questo evento.
2. Giovedì 6 Agosto 2026 – ore 20:15
San Potito Ultra (AV) – Giardini del Palazzo Civico
Italian Rêverie Duo (Luciano Pompilio, chitarra – Giusy Miriam Pompilio, voce)
La Direzione Artistica desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di San Potito Ultra e al Sindaco Riccardo Porfido per il prezioso sostegno e la fiducia accordata.
Biglietti e Abbonamenti
Biglietto singolo: € 2
Eventi Speciali e Concerti Gratuiti
7 e 8 agosto
17 e 20 settembre
L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.
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