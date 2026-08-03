XXXIV Festival Internazionale “I Luoghi della Musica”: al via gli appuntamenti del 5 e 6 agosto tra Gesualdo e San Potito Ultra

Prosegue la XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, e riconosciuta dal Ministero della Cultura per il suo alto valore artistico e la capacità di coniugare il grande repertorio musicale alla valorizzazione del patrimonio storico dell’Irpinia. I prossimi due appuntamenti – in programma mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2026 – offriranno al pubblico un suggestivo viaggio sonoro che spazierà dal Barocco alla musica sudamericana. Di seguito il programma:

1. Mercoledì 5 Agosto 2026 – ore 20:15

Gesualdo (AV) – Chiesa di San Nicola

Concerto in ricordo di Antonio Ratto, ricercatore gesualdino prematuramente scomparso

“DAL BAROCCO AL XX SECOLO”

Duo Alena&Josep (Alena Tikhmanovich, violoncello – Josep Manzano, chitarra)

In collaborazione con il Festival Internazionale di Musica di Gironès (Spagna)

Lo spettacolo: un dialogo intimo e raffinato tra violoncello e chitarra che attraversa i secoli, toccando composizioni di A. Vivaldi, J. Pachelbel, J.S. Bach, J.F. Burgmüller ed E. Granados.

un dialogo intimo e raffinato tra violoncello e chitarra che attraversa i secoli, toccando composizioni di A. Vivaldi, J. Pachelbel, J.S. Bach, J.F. Burgmüller ed E. Granados. Gli artisti: Alena Tikhmanovich (Violoncello): laureata con lode all’Università della Cultura della Bielorussia, si è esibita in prestigiose sedi internazionali come la Minsk Concert Hall e la Sala Rosesia di Mosca. Nel 2004 si è trasferita in Catalogna, dove unisce ad un’intensa attività concertistica l’insegnamento presso la Scuola di Musica di Girona. È considerata uno dei talenti più sensibili della sua generazione.Josep Manzano (Chitarra): diplomatosi al Conservatorio del Liceu di Barcellona, è stato ospite di importanti festival in tutta Europa e in America Latina. Ha inciso cinque CD da solista e collaborato con produzioni radiofoniche e televisive, affermandosi nella riscoperta di compositori del XIX secolo.

L’organizzazione desidera ringraziare il Comune di Gesualdo, il Sindaco Domenico Forgione e l’Assessore alla Cultura Gianfranco Bianco per il sostegno, la collaborazione e la dedizione dimostrata nel rendere possibile la realizzazione di questo evento.

2. Giovedì 6 Agosto 2026 – ore 20:15

San Potito Ultra (AV) – Giardini del Palazzo Civico

“LAS LÁGRIMAS DE AMOR Y POPULAR ANIME”

Italian Rêverie Duo (Luciano Pompilio, chitarra – Giusy Miriam Pompilio, voce)

Lo spettacolo: un vibrante omaggio al repertorio classico, vocale e sudamericano. Il programma accosta le cavatine di M. Giuliani e le Canciones Españolas Antiguas di F. García Lorca ai virtuosismi per chitarra di A.B. Mangoré, fino ad abbracciare la grande tradizione napoletana di Tosti e Calise.

un vibrante omaggio al repertorio classico, vocale e sudamericano. Il programma accosta le cavatine di M. Giuliani e le Canciones Españolas Antiguas di F. García Lorca ai virtuosismi per chitarra di A.B. Mangoré, fino ad abbracciare la grande tradizione napoletana di Tosti e Calise. Gli artisti: Giusy Miriam Pompilio (Voce): cantante lirica laureatasi al Conservatorio “U. Giordano”, si è perfezionata con maestri di fama quali Stefano Vizioli e Inès Salazar. Nel 2023 è stata l’unica italiana selezionata per il prestigioso programma “Young Stars” in Germania.Luciano Pompilio (Chitarra): chitarrista di fama internazionale, vanta la vittoria in 25 concorsi internazionali (tra cui il primo premio a Montélimar). Con i suoi album è entrato nelle classifiche classiche di iTunes ed è stato insignito del “Premio República” dal Congresso del Paraguay per l’interpretazione di Agustín Barrios. Dal 2022 si esibisce in duo con la figlia Giusy Miriam.

La Direzione Artistica desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di San Potito Ultra e al Sindaco Riccardo Porfido per il prezioso sostegno e la fiducia accordata.

Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

7 e 8 agosto

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

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