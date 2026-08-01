Baia Domizia, Iovino: “Intervento riuscito, il mare è stato tutelato”

CELLOLE, 1 agosto – Esito positivo per le attività svolte dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno lungo i canali di bonifica che sfociano nel mare di Baia Domizia. A confermarlo è il consigliere regionale Giovanni Iovino, consigliere regionale del gruppo AVANTI CAMPANIA PSI, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare personalmente lo stato dei luoghi dopo gli interventi programmati nei giorni scorsi.

L’obiettivo era consentire la riapertura dell’acqua destinata all’irrigazione senza compromettere la qualità delle acque marine nel pieno della stagione estiva. Il sopralluogo ha confermato il regolare deflusso delle acque e l’assenza di criticità per il mare.

«Come promesso, questa mattina ho verificato personalmente la situazione. L’acqua è pulitissima e, rispetto a ieri, con la riapertura dell’acqua irrigua, la situazione è addirittura migliorata. È stato un lavoro attento e faticoso che ha dato il risultato atteso.»

Il consigliere regionale ha voluto ringraziare il presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, Angelo Montanaro e tutto il personale impegnato nelle operazioni.

«Desidero ringraziare il presidente Todisco, Angelo Montanaro e tutti gli operatori che hanno lavorato con professionalità e senso di responsabilità. È stato possibile riaprire l’acqua del Consorzio senza creare alcun problema al mare, dimostrando che, quando si programma e si interviene con competenza, si possono conciliare le esigenze dell’agricoltura con la tutela del nostro litorale.»

Il monitoraggio dell’area proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire continuità agli interventi di manutenzione e preservare la qualità ambientale del Litorale Domizio, patrimonio fondamentale per il territorio, i cittadini e le attività turistiche.

Giovanni Iovino

Gruppo Consiliare regionale AVANTI CAMPANIA PSI

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