XXXIV Festival Internazionale “I Luoghi della Musica”: doppio appuntamento di prestigio l’11 e il 13 settembre in Irpinia

Prosegue la XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, la rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” e riconosciuta dal Ministero della Cultura per l’alto valore artistico. Sotto la Direzione Artistica di Antonella De Vinco, il Festival continua il suo percorso di valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico irpino facendolo dialogare con la grande musica, in sinergia con i Comuni ospitanti. I prossimi appuntamenti dell’11 e 13 settembre vedranno protagonisti grandi interpreti della scena concertistica:

1. Venerdì 11 Settembre 2026 – Ore 19:30

Castello della Leonessa – Montemiletto (AV)

“In viaggio: ritmi e suoni dal mondo”

New Ensemble Toscanini:

Giovanni D’Auria (clarinetto)

(clarinetto) Carmine Mandia (fisarmonica)

(fisarmonica) Antonella De Vinco (pianoforte)

Un programma trascinante che spazia dai ritmi sudamericani di Gershwin, Abreu e Piazzolla fino ai classici napoletani (Di Giacomo, Di Capua, De Curtis) e al virtuosismo di Rossini.

Gli artisti:

Giovanni D’Auria (Clarinetto): Diplomato in Clarinetto, Canto e Didattica della Musica, vanta una solida carriera solistica e cameristica. Dal 1997 è corista presso il Teatro Verdi di Salerno e si dedica attivamente alla direzione e strumentazione orchestrale. È docente di clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Salerno.

Diplomato in Clarinetto, Canto e Didattica della Musica, vanta una solida carriera solistica e cameristica. Dal 1997 è corista presso il Teatro Verdi di Salerno e si dedica attivamente alla direzione e strumentazione orchestrale. È docente di clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Salerno. Carmine Mandia (Fisarmonica): Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio di Salerno e laureatosi con 110 e lode in Musica d’Insieme presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Vincitore di numerosi concorsi, svolge un’intensa attività concertistica sia solistica che cameristica e vanta collaborazioni teatrali con attori di rilievo quali Lello Arena ed Enzo Moscato.

Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio di Salerno e laureatosi con 110 e lode in Musica d’Insieme presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Vincitore di numerosi concorsi, svolge un’intensa attività concertistica sia solistica che cameristica e vanta collaborazioni teatrali con attori di rilievo quali Lello Arena ed Enzo Moscato. Antonella De Vinco (Pianoforte e Direzione Artistica): Nata ad Atripalda, si è diplomata con il M° Carlo Lapegna e perfezionata con Franco Medori e Laura De Fusco. La sua carriera l’ha portata a esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, tra cui la Philharmonie di Berlino, la Smetana Hall di Praga, la Konzerthaus di Vienna, la Carnegie Hall di New York e in tournée in Sud America e Asia (Tokyo, Kyoto, Hiroshima). È docente presso il Conservatorio di Avellino e Presidente e Direttrice Artistica dell’Associazione “A. Toscanini”.

La Direzione Artistica desidera esprimere la propria gratitudine al Sindaco Massimiliano Minichiello e all’Assessore Tiziana Bevilacqua per la collaborazione e l’attenzione riservata all’evento da parte dell’Amministrazione Comunale di Montemiletto.

2. Domenica 13 Settembre 2026 – Ore 19:30

Chiesa del Carmine – Avellino

“Caro Respighi… Omaggio a Ottorino Respighi nel 90° anniversario della sua scomparsa: melologo”

Valerio Premuroso (pianoforte)

(pianoforte) Alessandro Castellucci (voce narrante)

Un raffinato melologo incentrato sulle opere di Ottorino Respighi (tra cui i Preludi sopra Melodie Gregoriane, il Notturno e la Valse Caressante), in cui le note del pianoforte si fondono con la parola recitata.

Gli artisti:

Valerio Premuroso (Pianoforte): Pianista milanese diplomato a pieni voti al Conservatorio “G. Verdi”, si è perfezionato con maestri del calibro di Carlo Bruno e Sergio Lattes. Svolge un’intensa attività concertistica in Europa, Sud America ed Estremo Oriente, collaborando con importanti orchestre e registrando per emittenti quali la RAI, la Radio Nacional di Caracas e Radio 3 Istanbul. Per oltre vent’anni titolare di cattedra al Conservatorio di Milano, dal 2001 è Presidente del Circolo Filologico Milanese.

Pianista milanese diplomato a pieni voti al Conservatorio “G. Verdi”, si è perfezionato con maestri del calibro di Carlo Bruno e Sergio Lattes. Svolge un’intensa attività concertistica in Europa, Sud America ed Estremo Oriente, collaborando con importanti orchestre e registrando per emittenti quali la RAI, la Radio Nacional di Caracas e Radio 3 Istanbul. Per oltre vent’anni titolare di cattedra al Conservatorio di Milano, dal 2001 è Presidente del Circolo Filologico Milanese. Alessandro Castellucci (Voce narrante): Attore, doppiatore e regista nato a Milano. Ha fatto parte della rinomata compagnia “Quelli di Grock”, esibendosi in tour europei ed americani. Fondatore del duo cabarettistico ‘Ragni’ e co-fondatore della compagnia Macro Maudit, affianca al teatro la docenza in Tecniche di Comunicazione presso l’Università Bocconi e la registrazione di audiolibri per Storytel e Audible.

La Direzione Artistica ringrazia vivamente l’Assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano per la costante disponibilità.

Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

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