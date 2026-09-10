NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | “Fiori musicali” a Caivano

FIORI MUSICALI. Un progetto della Nuova Orchestra Scarlatti promosso e sostenuto dal MIC

Dopo gli eventi sinfonici di luglio, riprende il progetto “Fiori musicali” della Nuova Orchestra Scarlatti con concerti a ingresso gratuito, oltre a laboratori e attività dedicate alle scuole. Il progetto, che si prolungherà fino a Natale, è promosso e sostenuto dal MIC nel quadro di un piano di rigenerazione urbana e animazione sociale e culturale per le periferie, e si realizza nei territori di Caivano, Secondigliano e Scampia.

Calendario dei prossimi appuntamenti previsti a Caivano:

Sabato 12 settembre ore 20.30 – Caivano, Cortile del Municipio

“Ennio”, musiche di Ennio Morricone, appuntamento da non perdere con le indimenticabili suggestioni della musica di Ennio Morricone per il grande schermo. I concerti del 12 settembre a Caivano e del 13 settembre a Scampia saranno arricchiti dalla presenza, in veste di direttore della Nuova Orchestra Scarlatti, oltreché autore di proprie originali versioni sinfoniche, di Paolo Vivaldi, diretto collaboratore di Morricone, che alternerà la musica con un suo personale racconto ricco di dettagli e aneddoti esclusivi.

Giovedì 1 ottobre ore 20.30 – Caivano, Cortile del Municipio

“Sentimento”, con Avion Travel & Nuova Orchestra Scarlatti: un evento esclusivo in cui il raffinato gruppo degli Avion Travel, tra canzone d’autore e teatro, si alterna con l’orchestra classica in contaminazioni musicali per tutti i gusti e propone inedite elaborazioni sinfoniche di alcuni dei suoi brani più amati, da “Dormi e sogna” a “Sentimento”; sul podio della N.O.S. per l’occasione Angelo Valori, poliedrica figura di musicista in equilibrio tra avanguardia e pop.

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