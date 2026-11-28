Sabato 28 novembre alle 21 e domenica 29 novembre alle 19, al Nostos Teatro torna in scena, per i suoi primi 10 anni,l’esilarante spettacolo “Caipirinha Caipirinha!”, dolceamaro racconto di un rapporto amoroso a quattro in un imprecisato paesino del sud Italia, scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo, con Giovanni Granatina, Marco Palumbo e Fabio Rossi.

Intorno al bar di Bob, a Roccapaduli, gravitano tre grandi amici. Bob, il barman, ricco, colto, elegante, irresistibile. Ama Wilma e Wilma ama lui. Walter, l’empatico. Progressista, poetico, dolcissimo, ha un lavoro precario e nient’altro. Ama Wilma e Wilma ama lui. Vincenzo, l’uomo per bene. Ha un lavoro a tempo indeterminato, una bella casa, è cattolico, reazionario ma buono, soffre di attacchi di collera violenta. Ama Wilma e l’ha sposata. E Wilma ama lui.

“Aiutata e anche guidata dalle estenuanti improvvisazioni dei tre attori che sono sulla scena, ho messo davanti ai miei occhi, e a quelli del pubblico, una cosa indicibile, teneramente indicibile, assolutamente indicibile: il tradimento per amore di qualcuno che si ama” spiega l’autrice e regista Sara Sole Notarbartolo. “Il femminile narrato in Caipirinha è raro: la protagonista, assente e presentissima, incarna quello che da sempre hanno incarnato nel nostro immaginario letterario e sociale i vari Don Giovanni, conte Vronsky, Casanova. E non so se il suo destino sia legato più allo status di eroe o a quello generico di donna. Ma, come in ogni narrazione che nasce dall’osservazione stupita della vita, le cose prendono il loro corso naturale e, alla fine, la chiave del discorso non è nel fatto che Wilma sia una donna libera o una zoccola, né se Bob e Walter e Vincenzo siano realmente amici, né se la verità sia meglio saperla o lasciarla occultata. La chiave, semplicemente, non c’è. C’è solo la porta. E la porta è quella di un bar”.

Una commedia divertente, dai ritmi serrati, che racconta con poesia e ironia l’amore e la vita, a tempo di cocktail.

Sabato 28 novembre, ore 21

Domenica 29 novembre, ore 19

Caipirinha Caipirinha!

regia e drammaturgia Sara Sole Notarbartolo

con

Giovanni Granatina

Marco Palumbo

Fabio Rossi

disegno luci Paco Summonte

costumi Gina Oliva

fotografie Simone Marigliano

produzione Taverna Est Teatro

in collaborazione con

Ex Asilo Filangieri

Nostos Teatro

Sala Sole spazio di teatro

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