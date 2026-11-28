Torna Cucinapoli, l’appuntamento solidale promosso dalla Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, in programma lunedì 30 novembre 2026, dalle ore 19:00, al Grand Hotel Parker’s.

La serata, condotta dalla giornalista Anna Paola Merone, celebra l’incontro tra alta cucina, valorizzazione del territorio e impegno sociale. Tra i momenti più significativi, la tradizionale consegna delle divise agli chef, realizzate nell’ambito del progetto di formazione e reinserimento sociale attivo da tre anni presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Cucinapoli 2026 riunisce alcuni tra i più apprezzati interpreti della gastronomia campana, protagonisti di un percorso culinario che valorizza la ricchezza e la varietà delle espressioni del territorio.

L’aperitivo sarà firmato da Domenico Marotta (Marotta Ristorante), Paolo Gramaglia (President), Alessan dro Tormolino (Sensi Restaurant), Marco Caputi (Veritas) e Salvatore Avallone (Cetaria). La cena vedrà invece protagonisti Paolo Barrale (Aria Restaurant), Gennaro Esposito (La Torre del Saracino), Domenico Candela (George Restaurant del Grand Hotel Parker’s) e Ciro Sicignano (Lorelei Restaurant). Ad accompagnare le proposte degli chef saranno anche le creazioni del maestro panificatore Rodolfo Molettieri, dell’Antica

Forneria Molettieri.

La serata prenderà il via alle ore 19:00 con i saluti istituzionali di Gianluca Isaia, CEO di Isaia & Isaia S.p.A., Massimiliano Isaia, Presidente della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, e Francesca Paola Torre Avallone, Talent and Culture Manager del Grand Hotel Parker’s. Seguirà l’intervento di Tommaso D’Alterio, Direttore Generale della Fondazione, che ripercorrerà i risultati dei progetti realizzati e presenterà le iniziative future.

Si aprirà quindi il percorso gastronomico, articolato in due momenti: un aperitivo d’autore seguito dalla cena, con una selezione di abbinamenti enologici.

Il percorso di degustazione sarà accompagnato dai sommelier di AIS Campania, guidati dal Presidente regionale Tommaso Luongo, che presenteranno le etichette delle cantine partner Marisa Cuomo, Luigi Maffini, La Guardiense e Villa Matilde Avallone, insieme allo champagne Taittinger. Ad arricchire l’atmosfera della serata, gli interventi musicali di Lunare Project e Radio Yacht.

Il cuore di Cucinapoli è rappresentato dall’impegno sociale della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, che attraverso i propri progetti promuove la formazione professionale, l’inclusione e la valorizzazione del saper fare artigianale.

Anche quest’anno, questo impegno si traduce in un gesto concreto: gli chef riceveranno le divise sartoriali realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre agli ospiti sarà donato un oggetto realizzato all’interno dello stesso istituto. Un esempio tangibile di come la tradizione sartoriale e l’eccellenza gastronomica possano contribuire a creare opportunità di formazione, crescita e reinserimento sociale.

Per l’occasione, Barbara Isaia e l’architetto Francesca Maione cureranno l’allestimento dei tavoli, proponendo una declinazione natalizia del loro progetto di tableware site-specific.

I tessuti d’archivio Isaia prenderanno nuova vita attraverso addobbi natalizi interamente realizzati dai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, in un dialogo tra tradizione sartoriale, creatività e responsabilità sociale. Un progetto che intende dare continuità alla valorizzazione delle competenze artigianali e alla loro

trasmissione.

La serata si concluderà con i ringraziamenti agli amici e ai sostenitori della Fondazione, affidati a Massimiliano Isaia eTommaso D’Alterio, rinnovando l’impegno a favore delle iniziative che coniugano solidarietà, formazione e valorizzazione del patrimonio di competenze del territorio.

L’evento è realizzato con il sostegno di Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast, Acetificio Andrea Milano, Pastificio dei Campi e Pasticceria Calise, e con la partecipazione del partner tecnico Brains at Work.

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