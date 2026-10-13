Arte, cinema e Servizio Civile: al Complesso Monumentale Sant’Anna deiLombardi un incontro con l’artista Nicholas Tolosa e il regista Umberto Santacroce

Una giornata dedicata all’arte, alla cultura e ai nuovi linguaggi della narrazione, per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio artistico del territorio e offrire occasioni di confronto diretto con i protagonisti del mondo della creatività. È questo il senso dell’iniziativa in programma lunedì 19 ottobre 2026, presso il Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi in piazza Monteoliveto 5, a Napoli.

Al centro dell’incontro ci sarà alle ore 15:30, la proiezione del docufilm “Nicholas Tolosa – Il pittore degli sguardi”, realizzato da Umberto Santacroce, un’occasione per conoscere più da vicino il percorso artistico di Tolosa e approfondire il rapporto tra arte e narrazione cinematografica. L’appuntamento rappresenterà anche un momento di dialogo e condivisione di esperienze e professionalità con i giovani e le giovani del Servizio Civile Universale.

La giornata si inserisce nel percorso formativo del Servizio Civile Universale, inteso non soltanto come esperienza di impegno e partecipazione, ma anche come opportunità di crescita personale, scoperta e acquisizione di nuove competenze.

L’iniziativa si arricchisce inoltre della possibilità di visitare, fino alla fine di novembre, una mostra di opere di Nicholas Tolosa allestita nella stessa chiesa di Sant’Anna dei Lombardi. Un’occasione per il pubblico e per i giovani volontari di entrare in contatto diretto con il linguaggio dell’artista e approfondirne la ricerca attraverso le opere esposte.

Il complesso monumentale Sant’Anna dei Lombardi è una delle sedi di accoglienza della rete Proodos, cooperativa sociale impegnata da oltre vent’anni nella costruzione di reti tra organizzazioni non profit, istituzioni e comunità del territorio. La gestione del complesso è affidata alla Cooperativa Sociale ParteNeapolis, parte del gruppo cooperativo Proodos, che opera per favorire la cura, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico e artistico della città, sotto la guida del presidente Mario Sicignano e della vicepresidente Ambra Giglio.

Un ruolo importante è svolto anche dalle responsabili di sede Flora Vaccaro, Marina Calitri e Immacolata De Marco, punti di riferimento per i 18 operatori e operatrici volontari/e impegnati presso la sede.

L’appuntamento rientra nel programma di intervento promosso da Proodos, “L’A.R.C.A. – Ambiente, Risorse Culturali ed Artistiche”, che coinvolge complessivamente circa 30 giovani e mira a sviluppare una proposta di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile per Napoli e la sua provincia, attraverso la valorizzazione del patrimonio e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

La formazione diventa così uno strumento per costruire un legame più consapevole tra i giovani, la cultura e il territorio: incontrare artisti, conoscere esperienze professionali e scoprire luoghi di valore storico e artistico significa aprire nuove prospettive di partecipazione e contribuire alla trasmissione del patrimonio culturale alle generazioni future.

Informazioni utili

 Evento: incontro con Nicholas Tolosa e Umberto Santacroce e proiezione del docufilm “Nicholas

Tolosa – Il pittore degli sguardi”.

 Data: lunedì 19 ottobre 2026.

 Orario: 15:30.

 Luogo: Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto 5, Napoli.

 Mostra: opere di Nicholas Tolosa visitabili nella chiesa fino alla fine di novembre 2026.

 Destinatari dell’incontro formativo: giovani del Servizio Civile Universale.

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