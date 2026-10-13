Grande successo al NABOO per il Galà della Moda Miss & Mister Fashion Week in Passerella, firmato Mondo Eventi Campania Agency

Domenica 27 settembre, presso il NABOO Beach Napoli, splendida location sulla litoranea di Licola, si è tenuto un grande galà della moda firmato Mondo Eventi Campania Agency, in occasione del suo trentesimo anno di attività. Un galà che ha unito eleganza, spettacolo, talento e grandi emozioni, con un valore aggiunto proprio perché ha celebrato il trentesimo anniversario di attività per quella che è reputata come una delle più importanti agenzie di moda e spettacolo del territorio campano, fondata e diretta dal suo patron Carlo Sommella. Un punto di riferimento nell’organizzazione di eventi, concorsi di bellezza, sfilate di moda e iniziative dedicate alla valorizzazione di giovani talenti.

Nei suoi trent’anni di attività l’agenzia ha portato in passerella centinaia di protagonista, dando vita a eventi di grande rilievo e sempre di meritato successo, guardando alle nuove generazioni e alle sfide del domani con entusiasmo, occupandosi di sfilate di moda, shooting fotografici e professionali, casting per brand e attività commerciali, corsi di portamento, pubblicità giornalistica e televisiva, realizzazione di calendari fotografici.

La serata, immortalata dalle telecamere di Capri Event Canale 95 che manderà in TV i suoi momenti salienti, il 27 ottobre alle 20 in tutta la Campania e il Basso Lazio, è stata condotta dalla bella e frizzante presentatrice Emanuela Gambardella, ed è iniziata con una splendida cornice di colorati fuochi di artificio. La punta di diamante dell’evento è stata, come consuetudine degli eventi firmati dalla Mondo Eventi Campanua, la sfilata in passerella dei partecipanti, bambini e giovani di età compresa fra gli 5 e i 28 anni, fotografati da Gaetano Sarno fotografo ufficiale, e valutati da una giuria di eccezione, composta da esperti nel settore della moda, dell’informazione, della televisione e del cinema: Claudio Ciotola, giornalista del Roma, direttore dell’Osservatorio Flegreo e condirettore di Campi Flegrei TV; Stefania Monfregola, capo redattore Donna Fashion e Osservatorio Flegreo; l’hair stylist dei vip Claudio De Martino; gli attori Gianni Capezzuto, Ciro Cocozza e Luigi Chiocca; la regista e produttrice Benedetta di Biase, la modella Uliana Iasinchuk che è stata per l’occasione anche madrina ufficiale dell’evento sfilando in passerella davanti al pubblico entusiasta.

I partecipanti della serata che davanti al numeroso pubblico si sono alternati sulla passerella nell’arco delle due sfilate (in abito casual e elegante) sono stati Bryan Dominic Alviggi, Mariangela Celeste, Siria Volpe, Artem Rosovsky, Karina Rosovska, Anna Pennacchio, Massimo Ruggieri, Nicola Salerno, Raffaele Amato, Armando Viscardi, Paolina Anna Yavarovska, Giada Rallo, Giuseppe Petrone, Jasmine Concilio e Michele Concilio. A tutti loro è stato consegnato un attestato di partecipazione direttamente dalle mani dell’hair stylist Claudio De Martino e dalla madrina Uliana Iasinchuk.

Non sono mancati momenti di spettacolo, ospiti speciali la Piccola Mya, che ha eseguito due canzoni inedite, la popolare cantante napoletana Maria Red con la magica interpretazione di due brani del repertorio classico napoletano, la voce soave di Antonella Viscardi con cover di successo del panorama musicale attuale.

L’evento è stato possibile grazie agli sponsor ufficiali Sottocasa.Net, Hair Lab di Raffaele de Rosa Parrucchiere Uomo, Centro Estetico e Lampade Abbronzanti, e ai partner della serata Lavazza Cdn che ha offerto il suo caffè, Mario Guida presidente dell’associazione C.A.S.M.U. di Carinaro, DMW services per i suoi impianti audio e luci, DGPhotoArt di Davide Guida per la sua attività di comunicazione e press-office degli eventi firmati Mondo Eventi Campania.

Già in preparazione le prossime iniziative firmate Mondo Eventi Campania Agency che concluderanno le attività relative all’anno 2026. La prima è programmata per domenica 25 ottobre, una sessione di shooting autunnale rivolto a uomini e donne con età comprese fra 1 e 40 anni in una location esclusiva allo scopo di realizzare il proprio book fotografico professionale. Domenica 6 dicembre è in programma il nuovo evento serale dedicato a “Moda in Tour 2026”, con le sfilate in passerella di Miss Mediterranea 7° edizione (destinato a ragazze dai 14 ai 28 anni) e Miss & Mister Baby Napoli 6°edizione (per le categorie, sia maschi che femmine. “junior” dai 3 ai 4 anni, “bambini” dai 5 agli 11 anni, e “teenager” rivolta ai maschietti di 12 e 13 anni). Infine, domenica 20 dicembre è prevista una giornata di shooting fotografico invernale natalizio, rivolta a uomini e donne con età comprese fra 1 e 40 anni. Per maggiori informazioni si può contattare l’agenzia chiamando o inviando un Whatsapp al 3292487467 o tramite i social network Facebook (pagina Carlo agenzia di modelle), Instagram (mondoeventicampaniaagency), Tik Tok (Carlo Sommella Moda).

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