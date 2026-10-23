Balato porta a Caserta il suo compleanno contro la violenza sulle donne: metà dei servizi al centro Studio Donna

«Teniamo molto a regalare sorrisi alle nostre donne, cosiddette Balatine, e in alcune giornate offrire servizi a prezzi low cost», ha detto Antonio Caso, direttore del salone di Caserta. Il balato è ciò che chiedono le clienti, comprese quelle che subiscono molestie e vessazioni senza trovare il coraggio di denunciarle. Per festeggiare il quinto compleanno del salone, la struttura ha scelto di offrire trattamenti agevolati a tutte le clienti, con una formula precisa: le prime venti donne hanno ricevuto i trattamenti gratuitamente, mentre le altre hanno pagato la metà del prezzo di listino. Il ricavato dell’intera giornata è stato interamente devoluto all’associazione campana Studio Donna, che si occupa di accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenza domestica e di maltrattamenti. Durante la giornata erano presenti due referenti dell’associazione.

«La giornata del quinto compleanno è stata molto importante», ha proseguito Caso, «perché, anche se abbiamo lavorato gratis, abbiamo percepito la soddisfazione di fare qualcosa di utile per le donne». Il salone intende ora proseguire la collaborazione con Studio Donna, e «nel caso potremmo indirizzare all’associazione le donne che ci raccontano di vessazioni».

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